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17.08.2020 23:11
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РБК: Эксперты считают, что события в Белоруссии могут ударить по курсу рубля

Политическая ситуация в Белоруссии может негативно сказаться на валютном рынке и привести к ослаблению рубля. Об этом 17 августа эксперты рассказали РБК.

«Пока никаких прямых угроз рублю это не несёт, но любое обострение политической обстановки в отдельной стране всегда негативно для валют соседей», — приводит издание слова аналитика «Алор Брокера» Алексея Антонова.

О том, как события в республике могут отразиться на отечественной валюте, также порассуждал главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин. «Для рубля это будет фактор риска в том случае, если со стороны России последуют какие-то прямые действия в адрес Белоруссии. Международное сообщество может очень нервно отреагировать на этот шаг», — сказал он, пояснив, что любая реакция российских властей может привести к новым санкциям. Долгин при этом отметил, что такой сценарий маловероятен.

Негативное влияние на валютный рынок в целом также может оказать вторая волна коронавируса. При этом создание и производство вакцины от COVID-19, напротив, способны оказать на него положительное влияние. Такой позиции придерживается главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

В числе прочих негативных факторов эксперты назвали обострение так называемой торговой войны между Китаем и США и предстоящие выборы американского президента, которые состоятся через 2,5 месяца.

По данным РБК, на минувшей неделе национальная валюта торговалась преимущественно в диапазоне 73-74 руб. за доллар, закрывшись в пятницу на уровне 72,88 руб. Издание отмечает, что курс поддержал рост цен на нефть и более лояльное, чем раньше, отношение инвесторов к риску. В начале этой недели отечественная валюта вернулась в прежний диапазон.

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Комментарии (4)

kоt-obormot
Это будет офигенно. 150 рублей за долларик - самый минимум для прочистки мозгов местному электорату.
260928241
Чем выше курс рубля , тем лучше для населения (простого) России.
Петр Петров
у рубля приговор вынесен, еще чуть суть и он будет приведен в исполнение.
А малоуважаемые эксперты все время пытаются выгородить акторов данного действа, ссылаясь на все что угодно
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