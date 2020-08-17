РБК: Эксперты считают, что события в Белоруссии могут ударить по курсу рубля
Политическая ситуация в Белоруссии может негативно сказаться на валютном рынке и привести к ослаблению рубля. Об этом 17 августа эксперты рассказали РБК.
«Пока никаких прямых угроз рублю это не несёт, но любое обострение политической обстановки в отдельной стране всегда негативно для валют соседей», — приводит издание слова аналитика «Алор Брокера» Алексея Антонова.
О том, как события в республике могут отразиться на отечественной валюте, также порассуждал главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин. «Для рубля это будет фактор риска в том случае, если со стороны России последуют какие-то прямые действия в адрес Белоруссии. Международное сообщество может очень нервно отреагировать на этот шаг», — сказал он, пояснив, что любая реакция российских властей может привести к новым санкциям. Долгин при этом отметил, что такой сценарий маловероятен.
Негативное влияние на валютный рынок в целом также может оказать вторая волна коронавируса. При этом создание и производство вакцины от COVID-19, напротив, способны оказать на него положительное влияние. Такой позиции придерживается главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.
В числе прочих негативных факторов эксперты назвали обострение так называемой торговой войны между Китаем и США и предстоящие выборы американского президента, которые состоятся через 2,5 месяца.
По данным РБК, на минувшей неделе национальная валюта торговалась преимущественно в диапазоне 73-74 руб. за доллар, закрывшись в пятницу на уровне 72,88 руб. Издание отмечает, что курс поддержал рост цен на нефть и более лояльное, чем раньше, отношение инвесторов к риску. В начале этой недели отечественная валюта вернулась в прежний диапазон.