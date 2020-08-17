«Решительно осуждаем произвол». Ветераны белорусской «Альфы» выступили с обращением к силовикам

Nationalverrater_2 17 Авг 2020 в 15:59 17 Авг 2020 в 15:59

Имхо все проще. В стране - которая есть "сосуд хрустальный", коей "завидуют все страны мира" - высокая безработица. И скрытая безработица - когда работягам платят гроши на убыточных предприятиях, лишь бы не числились официально безработными. Молодому хлопцу (парню) из вёски (деревни,села) , или из небогатой пролетарской семьи , с окраины работы особо нет, никому ты нигде не нужен без готовых ремесленных навыков, знаний умений. Идти в поле ,на ферму - вкалывать за гроши - кидать навоз, крутить хвосты,или на стройку - весь день махать кельмой, или ломом, на завод - работать за гроши не всякому хлопцу ( юному джентльмэну) охота. А вот надеть космонавтовский прикид и пластиковые латы, шлем , маску и бить врагов народа, всяких дармоедов - наймитов - милое дело. На пенсию -в 45, пока остальные лохи ещё 20 лет должны горбатиться, что иметь только право на эти гроши. Тебя никогда не уволят, спину не сорвёшь, пальцем тебя никто тронуть не смеет. За такую житуху они и мать родную ухандокают.