«Решительно осуждаем произвол». Ветераны белорусской «Альфы» выступили с обращением к силовикам
Ветераны антитеррористического спецподразделения КГБ Беларуси «Альфы» обратились к действующим силовикам и призвали их «следовать принципу законности в своих действиях».
«Решительно осуждаем противоправные насильственные действия и произвол в отношении мирных граждан нашей страны», — цитирует 17 августа заявление ветеранов «Альфы» tut.by.
Бывшие силовики призвали коллег «следовать принципу законности в своих действиях» и «свято хранить верность присяге». Также они заявили о необходимости дать правовую оценку применению силы во время акций протеста.
Западные страны уже осудили насилие при подавлении протестов.