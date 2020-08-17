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17.08.2020 15:24
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«Решительно осуждаем произвол». Ветераны белорусской «Альфы» выступили с обращением к силовикам

Ветераны антитеррористического спецподразделения КГБ Беларуси «Альфы» обратились к действующим силовикам и призвали их «следовать принципу законности в своих действиях».

«Решительно осуждаем противоправные насильственные действия и произвол в отношении мирных граждан нашей страны», — цитирует 17 августа заявление ветеранов «Альфы» tut.by.

Бывшие силовики призвали коллег «следовать принципу законности в своих действиях» и «свято хранить верность присяге». Также они заявили о необходимости дать правовую оценку применению силы во время акций протеста.

Западные страны уже осудили насилие при подавлении протестов.

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Комментарии (8)

0k0
Между тем немцы опубликовали показания белорусского собровца.
Тот цинично клевещет, что по приказу и в присутствии своего начальства расстерял и закопал нескольких оппозиционеров - с именами, местами и явками.
Nationalverrater_2
Имхо все проще. В стране - которая есть "сосуд хрустальный", коей "завидуют все страны мира" - высокая безработица. И скрытая безработица - когда работягам платят гроши на убыточных предприятиях, лишь бы не числились официально безработными. Молодому хлопцу (парню) из вёски (деревни,села) , или из небогатой пролетарской семьи , с окраины работы особо нет, никому ты нигде не нужен без готовых ремесленных навыков, знаний умений. Идти в поле ,на ферму - вкалывать за гроши - кидать навоз, крутить хвосты,или на стройку - весь день махать кельмой, или ломом, на завод - работать за гроши не всякому хлопцу ( юному джентльмэну) охота. А вот надеть космонавтовский прикид и пластиковые латы, шлем , маску и бить врагов народа, всяких дармоедов - наймитов - милое дело. На пенсию -в 45, пока остальные лохи ещё 20 лет должны горбатиться, что иметь только право на эти гроши. Тебя никогда не уволят, спину не сорвёшь, пальцем тебя никто тронуть не смеет. За такую житуху они и мать родную ухандокают.
житель города П.
Интересненько... А может вообще Белорусское КГБ свою партию разыгрывает? Пошатнуть Лукашенко, подставить МВД.. далее например спровоцировать армию, и "предотвратить переворот", взяв всё в свои руки. Что там в ходе многоходовочки будет с Лукашенко и протестантами уже и не важно. Как и то, кто там с запада или востока стоит за спиной ГБ. Это фантазии конечно, но в истории всякое бывало)
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