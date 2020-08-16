Свободы? Реформ? Перемен? Лукашенко пообещал любые изменения, но без перевыборов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на митинге 16 августа заявил, что готов к изменениям, но власть отдавать не будет.

«Я позвал вас сюда не для того, чтобы вы меня защитили, хотя не без этого, вы приехали сюда, чтобы впервые за четверть века вы смогли защитить свою независимость. Я не сторонник митингов, но это не моя вина, что мне пришлось позвать вас на помощь», — заявил он 16 августа.

В перевыборах он увидел угрозу существующему государственному строю и пообещал гражданам реформы.

«Чего вы хотите сейчас? Свободы? Скажите, какой? Перемен? Каких, что будем менять?Хотите реформ? Скажите, каких, завтра начнем», — сказал Лукашенко.