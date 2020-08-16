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16.08.2020 14:32
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Свободы? Реформ? Перемен? Лукашенко пообещал любые изменения, но без перевыборов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на митинге 16 августа заявил, что готов к изменениям, но власть отдавать не будет.

«Я позвал вас сюда не для того, чтобы вы меня защитили, хотя не без этого, вы приехали сюда, чтобы впервые за четверть века вы смогли защитить свою независимость. Я не сторонник митингов, но это не моя вина, что мне пришлось позвать вас на помощь», — заявил он 16 августа.

В перевыборах он увидел угрозу существующему государственному строю и пообещал гражданам реформы.

«Чего вы хотите сейчас? Свободы? Скажите, какой? Перемен? Каких, что будем менять?Хотите реформ? Скажите, каких, завтра начнем», — сказал Лукашенко.

На площади Независимости в Минске собралось около 2000 сторонников президента, которых собрали со всей страны. В основном, как писали местные СМИ, — бюджетников. Тем временем в столице намечен крупнейший марш оппозиции.

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Комментарии (9)

krasnonosov
Так он сам признается, что никаких 80% у него нет и результаты нарисованы, новые честные выборы он проиграет с треском и за это он убивал и избивал белоруссов?
Memory17
Уходи!
Лариса Ахметова
Если правильно пересчитать голоса на выборах, ведь не батька выиграл.Власть должна обновляться.Через выборы.Это закон жизни.Закон демократии.Иначе насильственное изменение.Через пролитие крови.Своих же граждан.Это недопустимо.
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