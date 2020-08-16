В Минске готовится масштабный митинг в поддержку президента Александра Лукашенко, объявленного победителем на выборах. На площадь Независимости в центре белорусской столицы прибыли тракторы и комбайны, а также десятки автобусов со сторонниками властей. В основном бюджетниками со всей страны, пишет 16 августа Tut.by.



Митинг в поддержку Лукашенко у Дома правительства, должен начаться в 12.00. Площадь около него уже перекрыли, на территории собираются люди с флагами. Накануне читатели белорусского ресурса из разных регионов страны жаловались, что их принуждают поехать в столицу. Некоторым удалось отказаться по тем или иным причинам, а некоторым — нет, потому что грозили увольнением, потерей места в общежитии.