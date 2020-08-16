«Даже когда я буду мертвым, я не позволю отдать вам страну». Лукашенко заявил о гибели государства в случае повторных выборов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на митинге 16 августа в Минске, заявил, что Белоруссии не нужны новые выборы, потому что это поставит под угрозу существование всего государства.

В своей речи белорусский лидер говорил о внешней угрозе. По его словам, «войска НАТО лязгают гусеницами у ворот Белоруссии», «танки и самолеты на взлете в 15 минутах от наших границ», «нам предлагают солдат НАТО чернокожих, желторожих и белобрысых». Но Лукашенко заявил, что белоруссам «не нужны заморские правительства», а требуется свое руководство, и он никогда не пойдет на слом сложившегося государства.