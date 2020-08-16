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16.08.2020 14:20
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«Даже когда я буду мертвым, я не позволю отдать вам страну». Лукашенко заявил о гибели государства в случае повторных выборов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на митинге 16 августа в Минске, заявил, что Белоруссии не нужны новые выборы, потому что это поставит под угрозу существование всего государства.

В своей речи белорусский лидер говорил о внешней угрозе. По его словам, «войска НАТО лязгают гусеницами у ворот Белоруссии», «танки и самолеты на взлете в 15 минутах от наших границ», «нам предлагают солдат НАТО чернокожих, желторожих и белобрысых». Но Лукашенко заявил, что белоруссам «не нужны заморские правительства», а требуется свое руководство, и он никогда не пойдет на слом сложившегося государства.

«Даже когда я буду мертвым, я не позволю отдать вам страну», — сказал Лукашенко.

На площади Независимости собралось около 2000 сторонников президента, которых собрали со всей страны. В основном, как писали местные СМИ — бюджетников. Тем временем в столице намечен крупнейший марш оппозиции.

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Комментарии (20)

Boris_93*1
Если Белорусы сами хотят изменить свою судьбу - имеют на это право , Лукашенке пора "делать ноги" . Надеюсь что инвестиции РФ в производство на территории сопредельного государства соответствуют международным договорам и Римскому праву :)
Memory17
Государство это я, 18 век в голове у бывшего пересидента )
Ref
Лукашенко- единственный лидер на постсоветском пространстве. который не допустил воровской приватизации. все предприятия в госсобственности. Если к власти придет оппозиция, то все заводы перейдут к криминалу, чиновникам и иностранцам. Первые 2 персонажа обанкротят их лет через 5 и построят на их месте дома и ТРЦ, иностранцы переведут на производство своих изделий и деньги будут уходить за рубеж Если рабочие "МАЗа" думают, что они будут получать больше денег, то нет. Они просто будут больше работать и собирать "MAN" . Тоже и работяги с "Атланта" и "Белоруса", только теперь их будут считать не цветом нации, а говном... Все как в России.
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