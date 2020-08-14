Российские музыканты поддержали протестующих белорусов. В числе подписавшихся ДДТ, Монеточка, Noize MC и другие

«Мы хотим заявить о солидарности с жителями Беларуси в их стремлении добиться справедливости. Мы знаем, что прошедшие 9 августа в Беларуси президентские выборы были проведены с множеством нарушений, зафиксированных внешними наблюдателями, а голоса граждан Республики были украдены. Украденные голоса и невозможность быть услышанными — то, что мы, люди, выходящие на сцену, понимаем и должны понимать, может быть, острее других», — говорится в письме.

The Village опубликовал 14 августа открытое письмо музыкантов, поэтов и работников сцены по поводу политической ситуации, сложившейся в Белоруссии. Среди подписавшихся: Юрий Шевчук («ДДТ»), Елизавета Гырдымова (Монеточка), Иван Алексеев (Noize MC), Борис Гребенщиков («Аквариум») и другие деятели искусства.

Подписавшиеся под ним призывают снять информационную блокаду, честно освещать сложившуюся ситуацию и отказаться от насилия по отношению к несогласным с итогами голосования жителям страны.



Выборы в Белоруссии прошли 9 августа. По данным ЦИК, главой страны остаётся её действующий руководитель Александр Лукашенко. Его главный оппонент Светлана Тихановская заявила, что не признаёт победу соперника, но в целях безопасности покинула республику. Сегодня она объявила о создании «совета по трансферу власти».



Белорусы выражают недовольство итогами голосования уже шестой день. Протестующих жёстко задерживают силовики, есть пострадавшие и даже погибший. Лукашенко призвал белорусов не выходить на улицы и нашёл иностранный след в происходящем в стране. Одновременно с этим в республиканской столице прошла первая с начала протестов мирная акция.

