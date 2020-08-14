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14.08.2020 16:00
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Тихановская не признала результаты выборов и объявила о создании совета по трансферу власти

Штаб кандидата в президенты Светланы Тихановской отказался признать официальные результаты выборов, которые сегодня опубликовал белорусский ЦИК.

«То, что это официальные данные, это не значит, что они отражают реальную ситуацию и выбор людей. Они [власть] до сих пор не могут понять, что ситуация изменилась кардинально. Наши дальнейшие действия не зависят от объявленных официальных итогов», — цитирует https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/9201761 14 августа заявление штаба оппозиционного кандидата ТАСС.

Тихановская также объявила, что инициирует создание координационного совета для обеспечения трансфера власти. При этом она отметила, что готова к диалогу с действующим режимом.

Кандидат в президенты Белоруссии сегодня записала первое видеообращение после своего отъезда из республики, где назвала ситуацию «критической».

До этого штаб незарегистрированного кандидата Виктора Бабарико потребовал устроить новые выборы до 15 сентября.

Согласно официальным данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1 % (4 661 075 человек), за Светлану Тихановскую отдали голоса 10,1 % (588 622 человека).

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