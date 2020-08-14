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14.08.2020 12:14
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«Мирный выход граждан власть превратила в кровавую бойню». Тихановская выпустила новое обращение и призвала мэров городов выступить инициаторами мирных акций

Кандидат в президенты Белоруссии записала первое видеообращение после своего отъезда из республики.

«Мирный выход граждан на улицу власть превратила в кровавую бойню. Ситуация критическая <...> Я прошу всех мэров городов 15 и 16 августа выступить организаторами мирных массовых собраний в каждом городе», — заявила 14 августа Светлана Тихановская.

По ее словам, протест с самого начала был мирным. Она поблагодарила силовиков и работников предприятий, которые поддержали митингующих.

Оппозиционный кандидат заверила, что «сторонников перемен — большинство». «Белорусы никогда не захотят жить с прежней властью. В его победу большинство не верит», — резюмировала Тихановская.

Она ранее уже записывала обращения. В одном из них она сообщила об отъезде из страны, а во втором призвала «не противостоять милиции, не выходить на площади». Соратники предположили, что видео могло быть записано под давлением.

Оппозиционный кандидат увезла детей еще в конце июля. 11 августа появилась информация, что она сама покинула Белоруссию. Это подтверждали СМИ и власти Литвы, куда она направилась.

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Комментарии (1)

Маэстро
Коктейли Молотова используются, чтобы погреться холодными вечерами, от самодельных взрывных устройств удобно прикуривать, если кидать камни, можно наблюдать, как красиво они летят. Так что демонстрации были вполне мирными.
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