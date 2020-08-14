«Мирный выход граждан власть превратила в кровавую бойню». Тихановская выпустила новое обращение и призвала мэров городов выступить инициаторами мирных акций

«Мирный выход граждан на улицу власть превратила в кровавую бойню. Ситуация критическая <...> Я прошу всех мэров городов 15 и 16 августа выступить организаторами мирных массовых собраний в каждом городе», — заявила 14 августа Светлана Тихановская.

Кандидат в президенты Белоруссии записала первое видеообращение после своего отъезда из республики.

По ее словам, протест с самого начала был мирным. Она поблагодарила силовиков и работников предприятий, которые поддержали митингующих.

Оппозиционный кандидат заверила, что «сторонников перемен — большинство». «Белорусы никогда не захотят жить с прежней властью. В его победу большинство не верит», — резюмировала Тихановская.