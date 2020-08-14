«Мирный выход граждан власть превратила в кровавую бойню». Тихановская выпустила новое обращение и призвала мэров городов выступить инициаторами мирных акций
Кандидат в президенты Белоруссии записала первое видеообращение после своего отъезда из республики.
«Мирный выход граждан на улицу власть превратила в кровавую бойню. Ситуация критическая <...> Я прошу всех мэров городов 15 и 16 августа выступить организаторами мирных массовых собраний в каждом городе», — заявила 14 августа Светлана Тихановская.
По ее словам, протест с самого начала был мирным. Она поблагодарила силовиков и работников предприятий, которые поддержали митингующих.
Оппозиционный кандидат заверила, что «сторонников перемен — большинство». «Белорусы никогда не захотят жить с прежней властью. В его победу большинство не верит», — резюмировала Тихановская.
Она ранее уже записывала обращения. В одном из них она сообщила об отъезде из страны, а во втором призвала «не противостоять милиции, не выходить на площади». Соратники предположили, что видео могло быть записано под давлением.
Оппозиционный кандидат увезла детей еще в конце июля. 11 августа появилась информация, что она сама покинула Белоруссию. Это подтверждали СМИ и власти Литвы, куда она направилась.