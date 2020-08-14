Белорусская оппозиция потребовала новые выборы до 15 сентября

Штаб незарегистрированного кандидата Виктора Бабарико опубликовал требования к властям республики.
«[Штаб Виктора Бабарико требует] объявить новые честные выборы до 15 сентября с участием всех альтернативных кандидатов под наблюдением международных организаций с новыми избирательными комиссиями, новым ЦИК, видеонаблюдением, открытым подсчетом голосов», — сообщается 14 августа на сайте незарегистрированного кандидата.
Также в штабе Бабарико потребовали прекратить насилие в отношении протестующих и освободить политзаключённых.
Государственные СМИ Белоруссии считают штаб Бабарико организатором митингов. Один из соратников политика на допросе в КГБ рассказал, что «политологи из передачи Соловьева» якобы хотели дестабилизировать ситуацию в стране.
18 июня комитет госконтроля Белоруссии заявил, что экс-руководитель Белгазпромбанка, принадлежащего российским «Газпрому» и Газпромбанку, был задержан за «противоправную деятельность». Вместе с Виктором Бабарико задержали и его сына. На следующий день нынешний лидер страны Александр Лукашенко рапортовал, что в Белоруссии удалось «сорвать масштабный план дестабилизации». 14 июля ЦИК снял Бабарико с предвыборной гонки.