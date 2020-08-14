Белорусская оппозиция потребовала новые выборы до 15 сентября

Штаб незарегистрированного кандидата Виктора Бабарико опубликовал требования к властям республики.

«[Штаб Виктора Бабарико требует] объявить новые честные выборы до 15 сентября с участием всех альтернативных кандидатов под наблюдением международных организаций с новыми избирательными комиссиями, новым ЦИК, видеонаблюдением, открытым подсчетом голосов», — сообщается 14 августа на сайте незарегистрированного кандидата.

Также в штабе Бабарико потребовали прекратить насилие в отношении протестующих и освободить политзаключённых.