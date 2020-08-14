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14.08.2020 13:55
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Белорусская оппозиция потребовала новые выборы до 15 сентября

Штаб незарегистрированного кандидата Виктора Бабарико опубликовал требования к властям республики.

«[Штаб Виктора Бабарико требует] объявить новые честные выборы до 15 сентября с участием всех альтернативных кандидатов под наблюдением международных организаций с новыми избирательными комиссиями, новым ЦИК, видеонаблюдением, открытым подсчетом голосов», — сообщается 14 августа на сайте незарегистрированного кандидата.

Также в штабе Бабарико потребовали прекратить насилие в отношении протестующих и освободить политзаключённых.

Государственные СМИ Белоруссии считают штаб Бабарико организатором митингов. Один из соратников политика на допросе в КГБ рассказал, что «политологи из передачи Соловьева» якобы хотели дестабилизировать ситуацию в стране.

18 июня комитет госконтроля Белоруссии заявил, что экс-руководитель Белгазпромбанка, принадлежащего российским «Газпрому» и Газпромбанку, был задержан за «противоправную деятельность». Вместе с Виктором Бабарико задержали и его сына. На следующий день нынешний лидер страны Александр Лукашенко рапортовал, что в Белоруссии удалось «сорвать масштабный план дестабилизации». 14 июля ЦИК снял Бабарико с предвыборной гонки.

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Комментарии (24)

Smirnoff
Украинский вариант,один в один, там тоже перевыборы были до нужного варианта.Методичка одна и та же.
Wuhan Proletarian
Тихановская сделала очень грамотный ход, ведущий к расколу элиты - призвала всех городничих организовать митинги протеста против беспредела ментов и отставки Рыгорыча.
Счас крысы побегут наперегонки.
gencon
Все просто, был бы у Лукашенко хотя бы 60%, он бы дадавил митингующих. Его песенка спета. Пойдет на уступки - протянет годик, не пойдёт - будет как в Украине, а может и быстрее. Лукашенко сам создал предпосылки - сумел снизить коррупцию в органах исполнительной власти, в РБ действительно стало больше европейского, чем российского (отсутствие перегруза на дорогах, взятки гаишникам, на дорогах не встретишь старый чадящий грузовик - в основном новые мазы, и тд..). Но бороться с коррупцией означает отсутствие махинации на выборах. Нельзя с одной стороны сажать жуликов, а с другой их плодить.....
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