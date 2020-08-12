Государственные СМИ Белоруссии назвали штаб Бабарико организатором митингов
Агентство «БелТА» и телеканал «Беларусь 1» сообщили, что штаб незарегистрированного кандидата в президенты республики Виктора Бабарико может стоять за массовыми акциями протеста, которые проходили три дня подряд.
«Установлено множество фактов, подтверждающих, что представители штаба экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико осуществляли организацию, координацию и финансирование массовых беспорядков в Беларуси, а также провоцировали их участников на агрессивное противодействие органам правопорядка», — сообщает 12 августа «БелТА».
При этом СМИ не назвали конкретных фактов участия штаба Бабарико в организации акций протеста. Телеканал «Беларусь 1» сообщил лишь, что действия демонстрантов «четко координировались».
Накануне силовики уже отчитывались о задержании «провокаторов беспорядков», среди которых якобы были и россияне.
18 июня комитет госконтроля Белоруссии заявил, что экс-руководитель Белгазпромбанка, принадлежащего российским «Газпрому» и Газпромбанку, был задержан за «противоправную деятельность». Вместе с Виктором Бабарико задержали и его сына. 14 июля ЦИК снял Бабарико с предвыборной гонки.