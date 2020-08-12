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12.08.2020 16:44
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Государственные СМИ Белоруссии назвали штаб Бабарико организатором митингов

Агентство «БелТА» и телеканал «Беларусь 1» сообщили, что штаб незарегистрированного кандидата в президенты республики Виктора Бабарико может стоять за массовыми акциями протеста, которые проходили три дня подряд.

«Установлено множество фактов, подтверждающих, что представители штаба экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико осуществляли организацию, координацию и финансирование массовых беспорядков в Беларуси, а также провоцировали их участников на агрессивное противодействие органам правопорядка», — сообщает 12 августа «БелТА».

При этом СМИ не назвали конкретных фактов участия штаба Бабарико в организации акций протеста. Телеканал «Беларусь 1» сообщил лишь, что действия демонстрантов «четко координировались».

Накануне силовики уже отчитывались о задержании «провокаторов беспорядков», среди которых якобы были и россияне.

18 июня комитет госконтроля Белоруссии заявил, что экс-руководитель Белгазпромбанка, принадлежащего российским «Газпрому» и Газпромбанку, был задержан за «противоправную деятельность». Вместе с Виктором Бабарико задержали и его сына. 14 июля ЦИК снял Бабарико с предвыборной гонки.

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Комментарии (3)

Swift_5e4d8a276f5e8
..... в общем, шиза снесла крышу у верхушки по полной ....
..... вон и спойлер на выборах - Конопацкая, несёт ахинею о пророссийских титушках ))) , творящих бузу ..... полное Зазеркалье ... (с 29-ой минуты,16:29 , эфир Дождя на Ютьюбе)
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Беларусь после выборов, день четвертый: задержания и столкновения с силовиками // Спецэфир Дождя
Сейчас смотрят: 16 400•Трансляция началась 91 минута назад
Swift_5e4d8a276f5e8
...... штаб Бабарико в Польше ?))))
---- «Российский спецназ в Минске!». Кто управляет протестами в Беларуси | #746 by Олеся Медведева
189 080 просмотров•11 авг. 2020 г
Печенеги и половцы
Организатор митингов таракан это ежу понятно
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