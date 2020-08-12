Государственные СМИ Белоруссии назвали штаб Бабарико организатором митингов

Агентство «БелТА» и телеканал «Беларусь 1» сообщили, что штаб незарегистрированного кандидата в президенты республики Виктора Бабарико может стоять за массовыми акциями протеста, которые проходили три дня подряд.

«Установлено множество фактов, подтверждающих, что представители штаба экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико осуществляли организацию, координацию и финансирование массовых беспорядков в Беларуси, а также провоцировали их участников на агрессивное противодействие органам правопорядка», — сообщает 12 августа «БелТА».