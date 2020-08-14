Соратник Бабарико на допросе в КГБ обвинил «политологов из передачи Соловьева» в желании дестабилизировать ситуацию в Белоруссии

«Примерно в июне на меня через сеть «Фейсбук» вышли московские политологи. <...> Московский политолог Дмитрий Болтунец. На встрече Дмитрий Болтунец представил меня своему коллеге тоже политологу Андрею Суздальцеву. Они оба политологи постоянно участвуют в передаче Владимира Соловьева, в том числе и комментируют на белорусскую тематику», — рассказал Юрий Воскресенский в опубликованном 14 августа ролике.

По его словам, россияне предложили ему «общаться» по поводу ситуации в соседней республике. Воскресенский рассказал, что брал информацию для общения «из телеграм-каналов».

Координатор штаба также заявил, что его новый знакомый «козырял своими связями» и «высказывал намерение дестабилизировать общественно-политическую обстановку в Республике Беларусь накануне выборов». Воскресенский отметил, что ему даже выдали «30 тысыч рублей из личных средств» со словами «это на демократию».

Координатор штаба Бабарико считает, что его «использовали в качестве пешки втемную». После массовых митингов, которые, по его оценке, «превращаются в тотальный неуправляемый хаос», он решил рассказать обо всем КГБ.

Государственные СМИ Белоруссии назвали штаб Бабарико организатором митингов.