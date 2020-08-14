Теплоэнергетики чинят дефектную трубу в Пушкине. Потребителей без горячей воды не оставят
Эффектный прорыв в Пушкинском районе Петербурга прокомментировал представитель теплоэнергетической организации. Её сотрудники постарались сделать так, чтобы эта авария не осушила краны в квартирах потребителей.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУП «ТЭК СПб», информация о случившемся поступила им около пяти вечера 14 августа. Как уточнили на предприятии, авария произошла у дома № 39/33 на бульваре Алексея Толстого в Пушкине. В 18:20 вытекание было локализовано. Территорию огородили для безопасности местных жителей.
«Ремонтные работы будут производиться без отключения потребителей», — добавили в пресс-службе.
Ранее «Фонтанка» писала, что в начале этого лета после банкротства ГУП «ПушТЭК» теплосети, центральные тепловые пункты и котельные в Пушкинском и Колпинском районах Петербурга были переданы ГУП «ТЭК СПб». Из-за изношенности оборудования периодически случаются коммунальные аварии. Предприятие планирует решить эту проблему масштабной ремонтной кампанией.