Эффектный прорыв трубы засняли на камеру жители Пушкинского района Петербурга. Коммунальная авария снизила видимость, а также затопила проезжую часть и пешеходную зону.

Как сообщил читатель «Фонтанки» Степан, труба лопнула на бульваре Алексея Толстого в Пушкине примерно в 17:30 14 августа. Он прислал в редакцию видеоролик, на котором видно, что из-под земли стеной хлещет горячая вода.



Как уточнили в пресс-службе районной администрации, предварительно, это случилось у дома №31.



Подробности произошедшего уточняют представители ГУП «ТЭК СПб».

