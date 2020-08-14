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14.08.2020 18:03
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На Алексея Толстого в Пушкине из-под земли стеной хлещет горячая вода. Бульвар окутал пар

Эффектный прорыв трубы засняли на камеру жители Пушкинского района Петербурга. Коммунальная авария снизила видимость, а также затопила проезжую часть и пешеходную зону.

читатель «Фонтанки» Степан

Как сообщил читатель «Фонтанки» Степан, труба лопнула на бульваре Алексея Толстого в Пушкине примерно в 17:30 14 августа. Он прислал в редакцию видеоролик, на котором видно, что из-под земли стеной хлещет горячая вода.

Как уточнили в пресс-службе районной администрации, предварительно, это случилось у дома №31.

Подробности произошедшего уточняют представители ГУП «ТЭК СПб».

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