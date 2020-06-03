ГУП «ТЭК» начинает реконструкцию сетей в Пушкинском и Колпинском районах. Раньше этому мешали судебные разбирательства

Теплосети, центральные тепловые пункты и котельные в Пушкинском и Колпинском районах Петербурга переданы в ГУП «ТЭК СПб». Теперь оно может начать реконструкцию ветхого хозяйства.



Как сообщает предприятие 3 июня, по итогам банкротства предыдущего собственника — ГУП «ПушТЭК», которое длилось с 2015 года, между ГУП «ТЭК СПб» и должником, по согласованию со Смольным, было заключено соглашение об отступном: имущественный комплекс «ПушТЭКа» остался в собственности города и был передан ТЭКу.

«В настоящее время предприятие оформляет в отношении него право хозяйственного ведения, — говорится в сообщении. — Из-за сложного имущественно-правового статуса сетей ТЭК не мог финансировать реконструкцию изношенных тепловых сетей ни за счет бюджета, ни за счет собственных средств, поскольку это не предусмотрено законом и договором аренды. Вместо полноценной реконструкции теплоэнергетикам оставалось проводить только локальные ремонты сетей. В связи с завершением процедуры банкротства городская компания начала работу по реконструкции объектов, ранее входящих в имущественный комплекс "ПушТЭК"». Сам «ПушТЭК» был исключен из Единого государственного реестра юридических лиц в связи с ликвидацией в конце мая.