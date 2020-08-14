Вечер будет жарким. ЦИК Белоруссии отклонил все жалобы на итоги президентских выборов
Центральная избирательная комиссия Белоруссии отклонила все жалобы с требованиями признать итоги президентских выборов недействительными. Об этом в своём Telegram-канале 14 августа сообщил один из кандидатов Андрей Дмитриев.
«Все жалобы на непризнание выборов отклонили, как и предложение отложить решение, — написал Дмитриев и добавил: —Мы идем в Верховный суд!»
По итогам закрытого заседания ЦИК ранее огласил следующий итог выборов: Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, Светлана Тихановская — 10,12%. За Андрея Дмитриева «галочку» поставили 1,21% избирателей, за Анну Канопацкую — 1,68%, за Сергея Череченя — 1,14%. Против всех высказались 5,59% пришедших на избирательные пункты.
Все кандидаты в президенты, не считая Лукашенко, подали в ЦИК жалобы на итоги выборов.
Президентские выборы в Белоруссии, прошедшие 9 августа, вызвали массовые протесты. По всей стране было задержано около 6,7 тыс. человек, ещё 250 были госпитализированы, один мужчина погиб. МВД 14 августа сообщило, что более 2000 задержанных уже освобождены.