Вечер будет жарким. ЦИК Белоруссии отклонил все жалобы на итоги президентских выборов

Центральная избирательная комиссия Белоруссии отклонила все жалобы с требованиями признать итоги президентских выборов недействительными. Об этом в своём Telegram-канале 14 августа сообщил один из кандидатов Андрей Дмитриев.

«Все жалобы на непризнание выборов отклонили, как и предложение отложить решение, — написал Дмитриев и добавил: —Мы идем в Верховный суд!»

По итогам закрытого заседания ЦИК ранее огласил следующий итог выборов: Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, Светлана Тихановская — 10,12%. За Андрея Дмитриева «галочку» поставили 1,21% избирателей, за Анну Канопацкую — 1,68%, за Сергея Череченя — 1,14%. Против всех высказались 5,59% пришедших на избирательные пункты.