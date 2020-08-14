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14.08.2020 15:49
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Вечер будет жарким. ЦИК Белоруссии отклонил все жалобы на итоги президентских выборов

Центральная избирательная комиссия Белоруссии отклонила все жалобы с требованиями признать итоги президентских выборов недействительными. Об этом в своём Telegram-канале 14 августа сообщил один из кандидатов Андрей Дмитриев.

«Все жалобы на непризнание выборов отклонили, как и предложение отложить решение, — написал Дмитриев и добавил: —Мы идем в Верховный суд!»

По итогам закрытого заседания ЦИК ранее огласил следующий итог выборов: Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, Светлана Тихановская — 10,12%. За Андрея Дмитриева «галочку» поставили 1,21% избирателей, за Анну Канопацкую — 1,68%, за Сергея Череченя — 1,14%. Против всех высказались 5,59% пришедших на избирательные пункты.

Все кандидаты в президенты, не считая Лукашенко, подали в ЦИК жалобы на итоги выборов.

Президентские выборы в Белоруссии, прошедшие 9 августа, вызвали массовые протесты. По всей стране было задержано около 6,7 тыс. человек, ещё 250 были госпитализированы, один мужчина погиб. МВД 14 августа сообщило, что более 2000 задержанных уже освобождены.

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Комментарии (6)

Савва Морозов
батька спецом спровоцировал.
Maxic_84
Таракан будет идти до конца. Только если не возьмут штурмом его логово. Надеюсь сегодня никто не погибнет
dragvs
Не вижу проблемы сформировать новый ЦИК
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