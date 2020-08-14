ЦИК Беларуси огласил окончательные данные президентских выборов. От предварительных они не сильно отличаются

Всего, по данным ЦИК, на выборах проголосовало 5 818 956 человек, во время досрочного голосования — 2 806 640 человек. За кандидата Дмитриева проголосовали 1,2 % (70 671 человек), за Канопацкую — 1,67 % (97 489 человек), за Череченя — 1,14 % (66 613 человек). Против всех — 4,59 % (267 360 человек).

Как сообщает издание TUT.BY, за него проголосовало 80,1 % (4 661 075 человек), за Светлану Тихановскую отдали голоса 10,1 % (588 622 человека).

Александр Лукашенко получил почти безоговорочную поддержку белорусов. Это следует из данных, которые 14 августа опубликовал ЦИК республики.

Ранее все оппоненты Лукашенко подали в ЦИК жалобы о непризнании выборов. Жалобы Дмитриева, Канопацкой и Тихановской отклонены, а документ от Сергея Черечня в ЦИК, как сообщали его представители на заседании, не поступил.



Первоначальные данные выборов, которые через сутки после окончания голосования назвал ЦИК, не отличаются от озвученных в пятницу. После закрытия пунктов голосования в Беларуси начались протесты, которые не затихают до сих пор.

