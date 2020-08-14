ЦИК Беларуси огласил окончательные данные президентских выборов. От предварительных они не сильно отличаются
Александр Лукашенко получил почти безоговорочную поддержку белорусов. Это следует из данных, которые 14 августа опубликовал ЦИК республики.
Как сообщает издание TUT.BY, за него проголосовало
Всего, по данным ЦИК, на выборах проголосовало 5 818 956 человек, во время досрочного голосования — 2 806 640 человек. За кандидата Дмитриева проголосовали
Ранее все оппоненты Лукашенко подали в ЦИК жалобы о непризнании выборов. Жалобы Дмитриева, Канопацкой и Тихановской отклонены, а документ от Сергея Черечня в ЦИК, как сообщали его представители на заседании, не поступил.
Первоначальные данные выборов, которые через сутки после окончания голосования назвал ЦИК, не отличаются от озвученных в пятницу. После закрытия пунктов голосования в Беларуси начались протесты, которые не затихают до сих пор.