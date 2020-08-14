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14.08.2020 14:21
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ЦИК Беларуси огласил окончательные данные президентских выборов. От предварительных они не сильно отличаются

Александр Лукашенко получил почти безоговорочную поддержку белорусов. Это следует из данных, которые 14 августа опубликовал ЦИК республики.

Как сообщает издание TUT.BY, за него проголосовало 80,1 % (4 661 075 человек), за Светлану Тихановскую отдали голоса 10,1 % (588 622 человека).

Всего, по данным ЦИК, на выборах проголосовало 5 818 956 человек, во время досрочного голосования — 2 806 640 человек. За кандидата Дмитриева проголосовали 1,2 %(70 671 человек), за Канопацкую — 1,67 % (97 489 человек), за Череченя — 1,14 % (66 613 человек). Против всех — 4,59 % (267 360 человек).

Ранее все оппоненты Лукашенко подали в ЦИК жалобы о непризнании выборов. Жалобы Дмитриева, Канопацкой и Тихановской отклонены, а документ от Сергея Черечня в ЦИК, как сообщали его представители на заседании, не поступил.

Первоначальные данные выборов, которые через сутки после окончания голосования назвал ЦИК, не отличаются от озвученных в пятницу. После закрытия пунктов голосования в Беларуси начались протесты, которые не затихают до сих пор.

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Комментарии (13)

Wuhan Proletarian
Чуров успел пристроиться на теплое местечко, а вот Ермошина вполне может на нарах встретить старость. Заслужила.
Жора  
А в это время в домике под Ростовом протирают пыль, в ожидании скорого постояльца. А если серьезно, то понятно, куда поедут спасать свою шкуру эти нелюди. И будут здесь трудоустроены, кто в Росгвардию, кто в полицию с сохранением званий и стажа. И будут ещё по ток-шоу ходить и рассказывать о «зверствах» протестующих.
Печенеги и половцы
Вы победили, но за вас никто не проголосовал. Он хитро ухмыльнулся в усы, но ржать как конь уже не стал, хотя это делал всегда, в былые времена
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