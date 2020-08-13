Названо имя погибшего в Минске демонстранта. У места его гибели собрались тысячи

Об этом сообщает 13 августа «Радио Свобода» (издание включено Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов. — Прим. Ред) . МВД Белоруссии ранее докладывало, что 10 августа скончался 34-летний ранее судимый житель Минска — в его руках сдетонировало взрывное устройство. Но родственники в эту версию не верят. Жена погибшего утверждает, что у Тарайковского с собой были только «шорты, белая футболка, телефон».

Во время акции протеста в Минске у метро «Пушкинская» 10 августа погиб 34-летний Александр Тарайковский.

На месте его гибели собрались около 7000 человек, сообщает «Наша Нiва». По данным издания, сотрудников ОМОНа там нет.

В четверг, 13 августа, цветы на месте гибели протестующего возложили послы стран ЕС.

По всей Белоруссии продолжаются протесты и акции солидарности. Всеобщую забастовку объявили крупные предприятия, в том числе завод «БелАЗ».