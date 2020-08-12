Люди по всей Белоруссии встают в «цепи солидарности» в знак протеста против победы Лукашенко на выборах и насилия над митингующими. Как сообщает вечером 12 августа Tut.by, на проспекте Дзержинского в Минске омоновцы начали задержания.



Когда протестующие бросились бежать, из окон им начали кричать, куда лучше прятаться. В ответ ОМОН открыл огонь по жилым домам из помповых ружей.

