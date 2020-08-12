В Минске продолжаются задержания, ОМОН открыл огонь по окнам жилых домов. Белоруссия опять выстраивается в «цепи солидарности»
Люди по всей Белоруссии встают в «цепи солидарности» в знак протеста против победы Лукашенко на выборах и насилия над митингующими. Как сообщает вечером 12 августа Tut.by, на проспекте Дзержинского в Минске омоновцы начали задержания.
Когда протестующие бросились бежать, из окон им начали кричать, куда лучше прятаться. В ответ ОМОН открыл огонь по жилым домам из помповых ружей.
Задержания со стрельбой на Грушевке вечером 12 августа. pic.twitter.com/Daati5kp0c— TUT.BY (@tutby) August 12, 2020
Также задержания начались на Пушкинской в центре Минска.
Так задерживали людей на Пушкинской вечером 12 августа. pic.twitter.com/Mx64UX4AB5— TUT.BY (@tutby) August 12, 2020
Мирные акции с людьми, которые выстраиваются в цепь, проходят по всей стране. Протестуют в основном женщины, они поднимают вверх цветы, им в ответ гудят машины.
Парень раздает женщинам в цепи солидарности цветы, некоторые в ответ его обнимают. pic.twitter.com/lAWIbITnIC— TUT.BY (@tutby) August 12, 2020
В «цепи солидарности» белорусы встают по всей стране - Гомеля и Могилева до Боровлян и автогородка «Лесное».
Такая цепь солидарности стоит в Могилеве сегодня. pic.twitter.com/RWoJXd0kN8— TUT.BY (@tutby) August 12, 2020
Протесты в Минске не утихают с вечера воскресенья, когда закончились выборы, которые еще на пять лет продлили президентство Александра Лукашенко. Несколько человек среди населения погибли, сотни задержаны.