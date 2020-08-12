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12.08.2020 21:26
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В Минске продолжаются задержания, ОМОН открыл огонь по окнам жилых домов. Белоруссия опять выстраивается в «цепи солидарности»

Люди по всей Белоруссии встают в «цепи солидарности» в знак протеста против победы Лукашенко на выборах и насилия над митингующими. Как сообщает вечером 12 августа Tut.by, на проспекте Дзержинского в Минске омоновцы начали задержания.

Когда протестующие бросились бежать, из окон им начали кричать, куда лучше прятаться. В ответ ОМОН открыл огонь по жилым домам из помповых ружей.

Также задержания начались на Пушкинской в центре Минска.

Мирные акции с людьми, которые выстраиваются в цепь, проходят по всей стране. Протестуют в основном женщины, они поднимают вверх цветы, им в ответ гудят машины.

В «цепи солидарности» белорусы встают по всей стране - Гомеля и Могилева до Боровлян и автогородка «Лесное».

Протесты в Минске не утихают с вечера воскресенья, когда закончились выборы, которые еще на пять лет продлили президентство Александра Лукашенко. Несколько человек среди населения погибли, сотни задержаны.

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Комментарии (18)

Memory17
Бывший пересидент мог бы обратится к 80% "проголосовавших" за него, и никакой омон был бы не нужен, такое ощущение, что за луку голосовал только омон )
atty
Молодцы белорусы, не испугались и стоят за свой выбор.
kоt-obormot
Интересно, где этих дебилов набрали прежде чем им в руки ружо дать, и на пустую репу сферу защитную надеть?
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