Представители посольств европейских стран возложили 13 августа цветы у станции метро «Пушкинская» в Минске, на месте гибели одного из протестующих.

Сегодня послы ЕС в Беларуси возложили цветы у станции метро «Пушкинская» в Минске, где в понедельник был убит протестующий. pic.twitter.com/8vdtKLLJC5

В акции памяти и солидарности приняли участие около 20 дипломатов. По оценкам ТАСС, на площади собралось более тысячи человек. Люди, которые стали свидетелями возложения цветов, громко скандировали «Спасибо!».

Зарубежные послы возложили цветы у станции метро «Пушкинская», где во время протестов погиб один из участников акции. Видео: Sputnik Беларусь pic.twitter.com/q3OVrd4Eb7

«Мы пришли сюда для того, чтобы выразить свою солидарность с жертвами насилия, которое мы наблюдаем в разных городах вашей страны», — цитирует главу представительства ЕС в Белоруссии Дирика Шубеля «Sputnik.Беларусь».

На место трагедии продолжают нести цветы.



По данным МВД Белоруссии, демонстрант умер из-за сработавшего у него в руке неустановленного взрывного устройства, которое сдетонировало у него в руке.



Ранее Евросоюз выпустил заявление, в котором призвал власти Белоруссии прекратить насилие в отношении протестующих и пригрозил санкциями, если не будет налажен диалог с оппозицией. Как отметил Шубель, 14 августа министры иностранных дел вынесут решение по поводу Белоруссии.