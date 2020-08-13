Послы стран ЕС возложили цветы к стихийному мемориалу в память о погибшем демонстранте
Представители посольств европейских стран возложили 13 августа цветы у станции метро «Пушкинская» в Минске, на месте гибели одного из протестующих.
Сегодня послы ЕС в Беларуси возложили цветы у станции метро «Пушкинская» в Минске, где в понедельник был убит протестующий. pic.twitter.com/8vdtKLLJC5— Посольство Словакии в Республике Беларусь 🇸🇰 (@EmbSlovakiaBY) August 13, 2020
В акции памяти и солидарности приняли участие около 20 дипломатов. По оценкам ТАСС, на площади собралось более тысячи человек. Люди, которые стали свидетелями возложения цветов, громко скандировали «Спасибо!».
Послы несут цветы#ЖывеБеларусь #Belarus pic.twitter.com/hQcvkuI16G— клубень 97% (@korykiotis) August 13, 2020
Зарубежные послы возложили цветы у станции метро «Пушкинская», где во время протестов погиб один из участников акции. Видео: Sputnik Беларусь pic.twitter.com/q3OVrd4Eb7— МБХ Медиа (@MBKhMedia) August 13, 2020
«Мы пришли сюда для того, чтобы выразить свою солидарность с жертвами насилия, которое мы наблюдаем в разных городах вашей страны», — цитирует главу представительства ЕС в Белоруссии Дирика Шубеля «Sputnik.Беларусь».
На место трагедии продолжают нести цветы.
По данным МВД Белоруссии, демонстрант умер из-за сработавшего у него в руке неустановленного взрывного устройства, которое сдетонировало у него в руке.
Ранее Евросоюз выпустил заявление, в котором призвал власти Белоруссии прекратить насилие в отношении протестующих и пригрозил санкциями, если не будет налажен диалог с оппозицией. Как отметил Шубель, 14 августа министры иностранных дел вынесут решение по поводу Белоруссии.
На президентских выборах в Белоруссии досрочное голосование проходило с 4 по 8 августа, а основной день голосования прошел 9 августа. За Лукашенко проголосовали 80,08 % избирателей, за основного кандидата от оппозиции — 10,09 %. Тихановская не признала итоги и покинула страну. После выборов в республике не прекращаются протесты против результатов выборов. Они сопровождаются массовыми задержаниями.