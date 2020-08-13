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13.08.2020 16:28
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Послы стран ЕС возложили цветы к стихийному мемориалу в память о погибшем демонстранте

Представители посольств европейских стран возложили 13 августа цветы у станции метро «Пушкинская» в Минске, на месте гибели одного из протестующих.

В акции памяти и солидарности приняли участие около 20 дипломатов. По оценкам ТАСС, на площади собралось более тысячи человек. Люди, которые стали свидетелями возложения цветов, громко скандировали «Спасибо!».

«Мы пришли сюда для того, чтобы выразить свою солидарность с жертвами насилия, которое мы наблюдаем в разных городах вашей страны», — цитирует главу представительства ЕС в Белоруссии Дирика Шубеля «Sputnik.Беларусь».

На место трагедии продолжают нести цветы.

По данным МВД Белоруссии, демонстрант умер из-за сработавшего у него в руке неустановленного взрывного устройства, которое сдетонировало у него в руке.

Ранее Евросоюз выпустил заявление, в котором призвал власти Белоруссии прекратить насилие в отношении протестующих и пригрозил санкциями, если не будет налажен диалог с оппозицией. Как отметил Шубель, 14 августа министры иностранных дел вынесут решение по поводу Белоруссии.

На президентских выборах в Белоруссии досрочное голосование проходило с 4 по 8 августа, а основной день голосования прошел 9 августа. За Лукашенко проголосовали 80,08 % избирателей, за основного кандидата от оппозиции — 10,09 %. Тихановская не признала итоги и покинула страну. После выборов в республике не прекращаются протесты против результатов выборов. Они сопровождаются массовыми задержаниями.

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Комментарии (17)

dedmoroz_5e4d8827384c2
если они НЕ будут так говорить, хозяин их уволит без содержания))) понять , простить ....
Nafanka
Премьер-министр Словении после переговоров с госсекретарем США сообщил о необходимости повторных выборов в Белоруссии
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Рука-лицо! Прямо гордый шакал при покровительстве Шерхана мз мультика "Маугли"... )))
Высылать нахрен этих послов в свои страны - пусть пасутся ТАМ- как персоны НОН грата за вмешательства во внутренние дела суверенной республики... Тоже Батька себе "подруженций" понабрал... дурачок колхозный...))) Австрия тоже что-то встрепенулась - греческих безработных всех нормальными условиями жизни обеспечили?-Нет?! - Арбайтен!
paha
Надеюсь, Франция и США усыпаны цветами от послов. Венками, гирляндами и клумбами.
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