МВД Белоруссии отпустило более 2000 задержанных в ходе протестов

В министерстве внутренних дел Белоруссии последние сутки назвали самыми спокойными с точки зрения задержаний. Из СИЗО же к 14 августа отпущены уже более 2000 задержанных, сообщило ведомство в официальном Telegram-канале.
МВД констатировало, что места заключения переполнены, поэтому процесс освобождения «идет непрерывно», хотя и «не так быстро, как хотелось бы».
Министерство признало, что так называемые цепочки солидарности носили мирный характер и призывали к ненасильственному решению вопросов. Тем не менее «в Витебске телесные повреждения были причинены сотруднику органов внутренних дел, камнем поврежден служебный автомобиль».
«Мы делаем все возможное для разрешения создавшейся ситуации», — заверили в ведомстве.
За последние сутки полицейские составили 102 протокола об административном нарушении.
Всего же с 9 августа в стычках с силовиками протестующих против результатов выборов было задержано около 6,7 тыс. человек, ещё 250 были госпитализированы, один мужчина погиб.
В 14.00 МВД Белоруссии открыло горячую линию, «по телефонам которой можно узнать о местонахождении граждан, задержанных за участие в несанкционированных массовых мероприятиях по стране».
13 августа глава МВД Белоруссии Юрий Караев извинился перед «случайно пострадавшими» на протестах и взял на себя ответственность за перегибы. Спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова заявила, что властям «не нужна драка».
После этих заявлений вечером в Минске впервые за последние дни акции протеста прошли без массовых задержаний. Из центра изоляции правонарушителей начали выпускать людей.