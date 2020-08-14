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14.08.2020 15:17
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МВД Белоруссии отпустило более 2000 задержанных в ходе протестов

В министерстве внутренних дел Белоруссии последние сутки назвали самыми спокойными с точки зрения задержаний. Из СИЗО же к 14 августа отпущены уже более 2000 задержанных, сообщило ведомство в официальном Telegram-канале.

МВД констатировало, что места заключения переполнены, поэтому процесс освобождения «идет непрерывно», хотя и «не так быстро, как хотелось бы».

Министерство признало, что так называемые цепочки солидарности носили мирный характер и призывали к ненасильственному решению вопросов. Тем не менее «в Витебске телесные повреждения были причинены сотруднику органов внутренних дел, камнем поврежден служебный автомобиль».

«Мы делаем все возможное для разрешения создавшейся ситуации», — заверили в ведомстве.

За последние сутки полицейские составили 102 протокола об административном нарушении.

Всего же с 9 августа в стычках с силовиками протестующих против результатов выборов было задержано около 6,7 тыс. человек, ещё 250 были госпитализированы, один мужчина погиб.

В 14.00 МВД Белоруссии открыло горячую линию, «по телефонам которой можно узнать о местонахождении граждан, задержанных за участие в несанкционированных массовых мероприятиях по стране».

13 августа глава МВД Белоруссии Юрий Караев извинился перед «случайно пострадавшими» на протестах и взял на себя ответственность за перегибы. Спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова заявила, что властям «не нужна драка».

После этих заявлений вечером в Минске впервые за последние дни акции протеста прошли без массовых задержаний. Из центра изоляции правонарушителей начали выпускать людей.

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Комментарии (1)

dragvs
Вся проблема с самого начала спровоцирована МВД. Они были накачаны идеологически (а может и не только) и специально шли избивать мирных людей.
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