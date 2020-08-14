МВД Белоруссии отпустило более 2000 задержанных в ходе протестов

В министерстве внутренних дел Белоруссии последние сутки назвали самыми спокойными с точки зрения задержаний. Из СИЗО же к 14 августа отпущены уже более 2000 задержанных, сообщило ведомство в официальном Telegram-канале.

МВД констатировало, что места заключения переполнены, поэтому процесс освобождения «идет непрерывно», хотя и «не так быстро, как хотелось бы».

Министерство признало, что так называемые цепочки солидарности носили мирный характер и призывали к ненасильственному решению вопросов. Тем не менее «в Витебске телесные повреждения были причинены сотруднику органов внутренних дел, камнем поврежден служебный автомобиль».