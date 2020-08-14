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14.08.2020 15:02
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Пресненский суд Москвы: Вопрос участия Ефремова в судебном заседании будет решаться 18 августа

Вопрос участия обвиняемого в смертельном ДТП Михаила Ефремова в судебном заседании будет решаться 18 августа. Об этом 14 августа «Фонтанке» сообщили в Пресненском суде Москвы.

«В адрес суда поступил ответ на запрос из Боткинской больницы, вопрос относительно возможности участия Ефремова в судебном заседании будет решаться 18 августа», — сказали в пресс-службе судебной инстанции.

Там также добавили, информация о том, что актёр не может участвовать в судебном заседании, судом не сообщалась.

Ранее ТАСС со ссылкой на ответ медучреждения судебной инстанции написал, что Ефремов якобы не сможет участвовать в судебном заседании. При этом точный диагноз актёра до сих пор неизвестен.

Обвиняемого в смертельном ДТП народного артиста госпитализировали из зала суда 11 августа. СМИ писали, что почти сразу его поместили в реанимацию. Позже стало известно, что здоровью актёра ничего не угрожает.

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