Пресненский суд Москвы: Вопрос участия Ефремова в судебном заседании будет решаться 18 августа

Вопрос участия обвиняемого в смертельном ДТП Михаила Ефремова в судебном заседании будет решаться 18 августа. Об этом 14 августа «Фонтанке» сообщили в Пресненском суде Москвы.

«В адрес суда поступил ответ на запрос из Боткинской больницы, вопрос относительно возможности участия Ефремова в судебном заседании будет решаться 18 августа», — сказали в пресс-службе судебной инстанции.

Там также добавили, информация о том, что актёр не может участвовать в судебном заседании, судом не сообщалась.