Пресненский суд Москвы: Вопрос участия Ефремова в судебном заседании будет решаться 18 августа
Вопрос участия обвиняемого в смертельном ДТП Михаила Ефремова в судебном заседании будет решаться 18 августа. Об этом 14 августа «Фонтанке» сообщили в Пресненском суде Москвы.
«В адрес суда поступил ответ на запрос из Боткинской больницы, вопрос относительно возможности участия Ефремова в судебном заседании будет решаться 18 августа», — сказали в пресс-службе судебной инстанции.
Там также добавили, информация о том, что актёр не может участвовать в судебном заседании, судом не сообщалась.
Ранее ТАСС со ссылкой на ответ медучреждения судебной инстанции написал, что Ефремов якобы не сможет участвовать в судебном заседании. При этом точный диагноз актёра до сих пор неизвестен.
Обвиняемого в смертельном ДТП народного артиста госпитализировали из зала суда 11 августа. СМИ писали, что почти сразу его поместили в реанимацию. Позже стало известно, что здоровью актёра ничего не угрожает.