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11.08.2020 14:44
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Михаила Ефремова госпитализировали из зала суда с подозрением на инсульт

Заседание по делу о смертельном ДТП, участником которого стал Михаил Ефремов, откладывается. К Пресненскому суду вызвали скорую 11 августа.

«Была вызвана скорая помощь для Михаила Ефремова», — рассказали в пресс-службе суда. После осмотра медиками актёра решено было госпитализировать. По данным телеграм-канала «112», у Ефремова была нарушена речь и он жаловался на боли в сердце. У актёра подозревают инсульт. Заседание отложено на завтрашнее утро.

Поддержать приятеля на заседание приехал Никита Джигурда, который заявил журналистам, что «на Западе сейчас проводится доказательство фейка», призванного настроить общественность против Ефремова. Затем актёр начал читать стихи.

О том, как прошло последнее заседание суда, где выступил свидетель из Симферополя, читайте на «Фонтанке».

Справка:
Актёр Михаил Ефремов обвиняется в том, что 8 июня 2020 года на своём Jeep Grand Cherokee вылетел на встречную полосу Садового кольца. В столкновении пострадал 57-летний Сергей Захаров, водитель развозки продуктового интернет-магазина. Мужчина умер в больнице.

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Комментарии (5)

Михаил Петров-Водкин
Как услышал про первый иск на 6.5 лямов, так и поплохело. А ещё ведь надо джип восстанавливать и за Гранту платить.
kuk-vasyusha
Актер
f0ntan
До боли напоминает фильм "Мнимый больной" 1980, в котором мнимого больного играл Ефремов-старший, лица Олега Ефремова 1980 в том фильме и его сынишки практически не отличить. И сюжет тот же - ищет мнимые болезни
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