Михаила Ефремова госпитализировали из зала суда с подозрением на инсульт
Заседание по делу о смертельном ДТП, участником которого стал Михаил Ефремов, откладывается. К Пресненскому суду вызвали скорую 11 августа.
«Была вызвана скорая помощь для Михаила Ефремова», — рассказали в пресс-службе суда. После осмотра медиками актёра решено было госпитализировать. По данным телеграм-канала «112», у Ефремова была нарушена речь и он жаловался на боли в сердце. У актёра подозревают инсульт. Заседание отложено на завтрашнее утро.
Сегодня в Пресненском суде Москвы продолжаются прения по делу Михаила Ефремова. Артист уже доставлен в зал суда: приставы завели его в здание под руки. На фоне читает стихотворение в его поддержку Никита Джигурда. Видео: @mbkhmedia pic.twitter.com/z9pBZ4uWG8— МБХ Медиа (@MBKhMedia) August 11, 2020
Поддержать приятеля на заседание приехал Никита Джигурда, который заявил журналистам, что «на Западе сейчас проводится доказательство фейка», призванного настроить общественность против Ефремова. Затем актёр начал читать стихи.
О том, как прошло последнее заседание суда, где выступил свидетель из Симферополя, читайте на «Фонтанке».
Справка:
Актёр Михаил Ефремов обвиняется в том, что 8 июня 2020 года на своём Jeep Grand Cherokee вылетел на встречную полосу Садового кольца. В столкновении пострадал 57-летний Сергей Захаров, водитель развозки продуктового интернет-магазина. Мужчина умер в больнице.