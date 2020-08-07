«Никакого мистера Хайда тут нет», «на насмешки обвинения реагирует болезненно». Как прошел третий день суда над Михаилом Ефремовым

Фото: коллаж/кадр из видео ГУ МВД по г.Москве/Антон Новодережкин/ТАСС

В Пресненский суд Москвы подсудимый Михаил Ефремов явился, как всегда, в надвинутой на лоб кепке и медицинской маске, закрывающей лицо. Не обращая внимания на толпящихся у входа журналистов, скрылся в здании. А вот адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский появился эффектно — на электросамокате, который взял напрокат. Когда его начали расспрашивать о хипстерском транспортном средстве, скромно посоветовал представителям прессы лучше «написать о Сергее Захарове, о том, что его больше нет, о его детях», потому что все остальное — наносное.



На третий день слушания дела по существу о деталях смертельного ДТП на Садовом кольце рассказывали два свидетеля обвинения. Первый — Роман Шрамко — выступил по видеосвязи из Железнодорожного суда Симферополя. 8 июня он ехал из аэропорта в автомобиле своего друга Владислава Женжебира, когда их подрезал черный Grand Cherokee Михаила Ефремова. Женжебир, которого Добровинский назвал одним из ключевых свидетелей, дал показания накануне.

Шрамко рассказал, что джип Михаила Ефремова выскочил из переулка наперерез автомобилю, в котором ехали Шрамко с другом, его занесло, он резко затормозил, а потом сорвался с места и поехал дальше. Шрамко и Женжебир видели, как автомобиль, не пытаясь остановиться, врезался в грузовик Сергея Захарова. На глазах у Шрамко трое очевидцев аварии вытащили с водительского места черного джипа Михаила Ефремова. «Я всё видел четко, — сказал Шрамко. — Его выводили боком. Он пошел к парапету, сел и попросил у меня сигарету. Я дал ему сигарету и назвал его … (нецензурное слово)». Судья тут же сделала свидетелю замечание и попросила в зале не выражаться. «А как мне надо было его назвать, если он нас чуть не убил. А он стоял, смотрел и жалел свою машину», — возмутился Шрамко. Помочь потерпевшему Сергею Захарову, которого, всего в крови, очевидцы пытались вытащить из перевернутого грузовика, по словам свидетеля, Ефремов даже не попытался. Шрамко не видел в машине Ефремова никого, кроме актера.



Странный диалог с симферопольским свидетелем решил завести адвокат обвиняемого Эльман Пашаев. «У вас есть высшее образование?» — зачем-то спросил юрист. «Нет». «Ну, читать и писать умеете?» — уточнил Пашаев. «Да я сам удивлен, что вы читать и писать умеете!» — взорвался Шрамко. Судья сделала Пашаеву замечание, а прокурор спросил у обвиняемого, узнает ли тот свидетеля. Однако Михаил Ефремов хранил молчание.

Следующий свидетель по делу — Екатерина Захарова, которая работает в магазине в «Смоленском Пассаже» неподалеку от места аварии. На место аварии девушка выезжала вместе с охранником магазина, который, увидев утечку топлива, перекусил провода в автомобиле потерпевшего, чтобы искореженный грузовик не загорелся.

После того, как допрос свидетельницы завершился, адвокаты потерпевших потребовали вызвать в суд эксперта, который проводил психическое освидетельствование Михаила Ефремова. Волнение вызвало внезапное явление в зале суда зловещего литературного персонажа: накануне, когда Ефремова спросили, узнает ли он себя на видео с места трагедии, он ответил, что за рулем был «мистер Хайд». Ефремов лишь усмехнулся и посоветовал «читать книгу». «Мистера Хайда тут нет! — вскричал Эльман Пашаев. — Откуда обвинение установило, что в зале мистер Хайд? Все медэксперты уже сделали свои заключения». Еще одна представительница защиты Ефремова — Елизавета Шаргородская отметила, что тот «очень болезненно воспринимает насмешки со стороны обвинения».



На этом заседание завершилось. Рассмотрение дела продолжится 11 августа, когда выступят еще двое свидетелей обвинения, а адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский представит гражданский иск и расскажет, какую сумму компенсации потребует семья Сергея Захарова.

Однако тема «мистера Хайда» может снова появиться.

«Происходят какие-то вещи немного странные, — сказал после окончания заседания Добровинский прессе. — Вчера, когда я задал вопрос [Ефремову], он сказал: «Мне трудно вспомнить, я — мистер Хайд». Сегодня его защита на суде говорит, что он такого не говорил. Человек сидит, рисует что-то. Квадратики какие-то, штучки, Спасскую башню нарисовал. Есть такое выражение — вертеться как уж на сковородке, когда все плохо. Что остается делать защите, когда делать нечего». Позицию самого Ефремова в зале суда Добровинский охарактеризовал еще жестче. «Некоторые мои клиенты говорят «косяка начал давить». Но я по этому поводу ничего не могу сказать, такое поведение мне странно, — сказал Добровинский. — Я не буду настаивать на реальном сроке. Мы согласимся с мнением прокурора и примем любой вердикт суда. Сергея [Захарова] не воскресишь уже. Но это должно быть и есть знаковое дело, которое поставит большую точку в нашей стране, когда богатые и знаменитые уходят из-под суда».



Однако адвокат Ефремова Эльман Пашаев, судя по всему, не считает, что всё потеряно, и надеется опротестовать показания свидетелей. Защитник настаивает, что в машине мог быть кто-то, кроме ничего не помнящего актера. «Мной было заявлено ходатайство о фальсификации доказательств, — заявил Пашаев журналистам. — Свидетеля заранее готовят, приводят в суд, в суде они дают иные показания, чем они давали ранее. Там [в ранних показаниях свидетелей] написано: «Когда мы пришли, со стороны заднего сиденья вытаскивали пассажиров». Мы своей вины не признаем, потому что человек ничего не помнит».

Венера Галеева,

«Фонтанка.ру»

