Врачи после обследования Михаила Ефремова уверены, что угрозы жизни нет
Медики Боткинской больницы, куда накануне из зала суда с подозрением на инсульт доставили актера Михаила Ефремова, не выявили угрозы для его жизни. Об этом пишет 12 августа ТАСС со ссылкой на источники.
«Угрозы для его жизни нет, его состояние оценивается как стабильное, средней степени тяжести. Из нейрореанимации он переведен в палату», — сообщает агентство, отмечая, что врачи не исключают того, что уже 18 августа актер сможет присутствовать на судебном заседании.
Тем временем защита Ефремова собирается жаловаться президенту и силовикам на то, что медучреждения столицы не хотят делать экспертизы по делу о смертельном ДТП.
«Вынужден обратиться к президенту России, [главе СК РФ Александру] Бастрыкину, [главе МВД РФ Владимиру] Колокольцеву, [генеральному прокурору Игорю] Краснову, в том числе через вас, журналистов, сегодня это также будет сделано официально. Прошу остановить это все — ни одно лечебное учреждение с нами не работает. Как слышат фамилию Ефремов — отказываются делать экспертизы», — цитирует РИА Новости слова адвоката Эльмана Пашаева.
Защитник уточняет, что данные экспертизы нужны ему по делу в качестве доказательств в пользу его доверителя.
Актёр Михаил Ефремов обвиняется в том, что 8 июня 2020 года на своём Jeep Grand Cherokee вылетел на встречную полосу Садового кольца. В столкновении пострадал 57-летний Сергей Захаров, водитель развозки продуктового интернет-магазина. Мужчина умер в больнице.