Врачи после обследования Михаила Ефремова уверены, что угрозы жизни нет

Медики Боткинской больницы, куда накануне из зала суда с подозрением на инсульт доставили актера Михаила Ефремова, не выявили угрозы для его жизни. Об этом пишет 12 августа ТАСС со ссылкой на источники.



«Угрозы для его жизни нет, его состояние оценивается как стабильное, средней степени тяжести. Из нейрореанимации он переведен в палату», — сообщает агентство, отмечая, что врачи не исключают того, что уже 18 августа актер сможет присутствовать на судебном заседании.



Тем временем защита Ефремова собирается жаловаться президенту и силовикам на то, что медучреждения столицы не хотят делать экспертизы по делу о смертельном ДТП.

