В Боткинской больнице заявили, что Ефремов не может участвовать в судебном заседании, но не уточнили его диагноз
Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП, не может участвовать в судебном заседании. Такой ответ Боткинская больница дала Пресненскому суду Москвы. При этом диагноз актёра врачи не уточнили, пишет ТАСС 14 августа.
Агентство также сообщает, что судебная инстанция направила в медучреждение повторный запрос о диагнозе актёра. Ответа на первый она не получила.
Источник ТАСС в медицинских кругах рассказал, что Ефремов до сих пор находится в Боткинской больнице. «Динамика положительная. Состояние средней степени тяжести», — сказал он.
При этом ранее другой собеседник агентства сообщил, что у актёра «стеноз головного мозга», который, возможно, произошёл на фоне алкоголизма. В свою очередь, адвокат обвиняемого Эльман Пашаев заявил, что у того диагностирован инсульт.
Ефремова госпитализировали из зала суда 11 августа. СМИ писали, что почти сразу его поместили в реанимацию. Позже стало известно, что здоровью актёра ничего не угрожает.