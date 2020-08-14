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14.08.2020 14:10
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В Боткинской больнице заявили, что Ефремов не может участвовать в судебном заседании, но не уточнили его диагноз

Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП, не может участвовать в судебном заседании. Такой ответ Боткинская больница дала Пресненскому суду Москвы. При этом диагноз актёра врачи не уточнили, пишет ТАСС 14 августа.

Агентство также сообщает, что судебная инстанция направила в медучреждение повторный запрос о диагнозе актёра. Ответа на первый она не получила.

Источник ТАСС в медицинских кругах рассказал, что Ефремов до сих пор находится в Боткинской больнице. «Динамика положительная. Состояние средней степени тяжести», — сказал он.

При этом ранее другой собеседник агентства сообщил, что у актёра «стеноз головного мозга», который, возможно, произошёл на фоне алкоголизма. В свою очередь, адвокат обвиняемого Эльман Пашаев заявил, что у того диагностирован инсульт.

Ефремова госпитализировали из зала суда 11 августа. СМИ писали, что почти сразу его поместили в реанимацию. Позже стало известно, что здоровью актёра ничего не угрожает.

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Комментарии (6)

magellan
Инсульт дело сеоьезное! Можно остаться и лежачии навсегда, овошем, полуовощеи, а можно и в полном сознании, но лежачим.
SNOW
Delirium tremens
W Bons
а выпить ? выпить может ? лекарство , а вы что подумали ?
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