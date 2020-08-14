В Боткинской больнице заявили, что Ефремов не может участвовать в судебном заседании, но не уточнили его диагноз

Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП, не может участвовать в судебном заседании. Такой ответ Боткинская больница дала Пресненскому суду Москвы. При этом диагноз актёра врачи не уточнили, пишет ТАСС 14 августа.



Агентство также сообщает, что судебная инстанция направила в медучреждение повторный запрос о диагнозе актёра. Ответа на первый она не получила.



Источник ТАСС в медицинских кругах рассказал, что Ефремов до сих пор находится в Боткинской больнице. «Динамика положительная. Состояние средней степени тяжести», — сказал он.

