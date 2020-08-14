Лукашенко опроверг сообщения о своем отъезде из страны и призвал работников заводов не бастовать

Президент Белоруссии выступил с обращением к трудовым коллективам, которые, по его оценкам, пытаются «раскачать». Лукашенко также сообщил, что никуда не уехал из страны.

«Я пока живой и не за границей, как тут некоторые наши уважаемые «свядомыя» раскручивают: президент покинул страну и находится за границей. Сегодня 14-е число, мы с вами встречаемся», — цитирует 14 августа заявление Александра Лукашенко «БелТА».

По его словам, забастовки могут негативно сказаться на будущем предприятий. Он констатировал, что в стране идут «попытки раскачивания трудовых коллективов».