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14.08.2020 11:55
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Лукашенко опроверг сообщения о своем отъезде из страны и призвал работников заводов не бастовать

Президент Белоруссии выступил с обращением к трудовым коллективам, которые, по его оценкам, пытаются «раскачать». Лукашенко также сообщил, что никуда не уехал из страны.

«Я пока живой и не за границей, как тут некоторые наши уважаемые «свядомыя» раскручивают: президент покинул страну и находится за границей. Сегодня 14-е число, мы с вами встречаемся», — цитирует 14 августа заявление Александра Лукашенко «БелТА».

По его словам, забастовки могут негативно сказаться на будущем предприятий. Он констатировал, что в стране идут «попытки раскачивания трудовых коллективов».

До этого белорусский лидер призывал митингующих «найти работу». Лукашенко заверил, что важнейшей задачей остается защита конституционного строя.

Белорусские предприятия присоединились к акциям протеста. Так, вчера, 13 августа, бастовали работники завода «БелАЗ», и к ним даже вышел мэр города.

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Комментарии (1)

Жора  
«Я пока живой и не за границей, как тут некоторые наши уважаемые «свядомыя» раскручивают: президент покинул страну и находится за границей. Сегодня 14-е число, мы с вами встречаемся». И тихонько добавил: «Овцы». Лукашеску Иуда Кровавович. Заткнулся про Россию, знает, что бежать только туда. Только нафиг он нам не нужен.
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