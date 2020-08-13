FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+17°C/Завтра: +19
73.24р85.96р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
13.08.2020 15:17
2
Печать

«Вот мэр, чего вы шумите?» Глава белорусского Жодино вышел к митингующим работникам завода и пообещал присоединиться к ним вечером

Глава Жодино встретился с бастующими работниками завода «БелАЗ», которые попытались донести ему свою точку зрения.

«Работники вышли к заводоуправлению и скандируют, слышны крики: «Требуем национальную забастовку!» Вместе с тем представители завода заявляют, что на заводе никакая не забастовка, а "встреча с трудовым коллективом"», — сообщает 13 августа Sputnik Беларусь.

Tut.by пишет, что заводчане требовали показать им результаты голосования по Жодино, убрать ОМОН и вызвать главу.

«Вот мэр, чего вы шумите?» — вышел к бастующим Дмитрий Заблоцкий. Он выслушал рабочих и сообщил, что спецподразделения покинут город, когда не будет угрозы захвата административных зданий. Мэр также пообещал, что встретится с жителями на митинге вечером. Как пишет Sputnik Беларусь, градоначальника провожали криками «Мэр с народом!». После этого забастовка завершилась.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний