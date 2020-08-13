«Вот мэр, чего вы шумите?» Глава белорусского Жодино вышел к митингующим работникам завода и пообещал присоединиться к ним вечером
Глава Жодино встретился с бастующими работниками завода «БелАЗ», которые попытались донести ему свою точку зрения.
«Работники вышли к заводоуправлению и скандируют, слышны крики: «Требуем национальную забастовку!» Вместе с тем представители завода заявляют, что на заводе никакая не забастовка, а "встреча с трудовым коллективом"», — сообщает 13 августа Sputnik Беларусь.
Tut.by пишет, что заводчане требовали показать им результаты голосования по Жодино, убрать ОМОН и вызвать главу.
«Вот мэр, чего вы шумите?» — вышел к бастующим Дмитрий Заблоцкий. Он выслушал рабочих и сообщил, что спецподразделения покинут город, когда не будет угрозы захвата административных зданий. Мэр также пообещал, что встретится с жителями на митинге вечером. Как пишет Sputnik Беларусь, градоначальника провожали криками «Мэр с народом!». После этого забастовка завершилась.