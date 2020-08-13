Reuters: Евросоюз может ввести санкции против Минска до конца августа

Евросоюз до конца месяца может ввести санкции против Белоруссии из-за действий силовиков во время акций протеста. Об этом 13 августа пишет Reuters со ссылкой на свои источники.



По данным издания, введение ограничений поддерживают Германия, Литва, Латвия, Швеция и Австрия. Против якобы выступила Венгрия, а решение должны поддержать все 27 государств — членов ЕС. Экстренная встреча министров иностранных дел ЕС, посвященная ситуации в Белоруссии, назначена на 14 августа. Вопрос с санкциями, по данным Reuters, может быть решен после второй встречи 27-28 августа.

