Reuters: Евросоюз может ввести санкции против Минска до конца августа

Евросоюз до конца месяца может ввести санкции против Белоруссии из-за действий силовиков во время акций протеста. Об этом 13 августа пишет Reuters со ссылкой на свои источники.
По данным издания, введение ограничений поддерживают Германия, Литва, Латвия, Швеция и Австрия. Против якобы выступила Венгрия, а решение должны поддержать все 27 государств — членов ЕС. Экстренная встреча министров иностранных дел ЕС, посвященная ситуации в Белоруссии, назначена на 14 августа. Вопрос с санкциями, по данным Reuters, может быть решен после второй встречи 27-28 августа.
Среди санкций, которые рассматривают в ЕС, - запрет на въезд и заморозка активов некоторых должностых лиц Центризбиркома и сил безопасности. Ограничения могут быть введены и против главы МВД. Сейчас в отношении Белоруссии уже действует эмбарго на поставку оружия и оборудования, которое «может быть использовано для внутренних репрессий», из стран ЕС.
11 августа Евросоюз уже выпустил заявление, осуждающее действия властей Белоруссии во время выборов и после них.
13 августа глава МВД Белоруссии Юрий Караев извинился перед «случайно пострадавшими» на протестах и взяла на себя ответственность за перегибы. Спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова заявила, что властям «не нужна драка».
После этих заявлений вечером в Минске впервые за последние дни акции протеста проходят без массовых задержаний.