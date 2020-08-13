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13.08.2020 23:40
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Reuters: Евросоюз может ввести санкции против Минска до конца августа

Евросоюз до конца месяца может ввести санкции против Белоруссии из-за действий силовиков во время акций протеста. Об этом 13 августа пишет Reuters со ссылкой на свои источники.

По данным издания, введение ограничений поддерживают Германия, Литва, Латвия, Швеция и Австрия. Против якобы выступила Венгрия, а решение должны поддержать все 27 государств — членов ЕС. Экстренная встреча министров иностранных дел ЕС, посвященная ситуации в Белоруссии, назначена на 14 августа. Вопрос с санкциями, по данным Reuters, может быть решен после второй встречи 27-28 августа.

Среди санкций, которые рассматривают в ЕС, - запрет на въезд и заморозка активов некоторых должностых лиц Центризбиркома и сил безопасности. Ограничения могут быть введены и против главы МВД. Сейчас в отношении Белоруссии уже действует эмбарго на поставку оружия и оборудования, которое «может быть использовано для внутренних репрессий», из стран ЕС.

11 августа Евросоюз уже выпустил заявление, осуждающее действия властей Белоруссии во время выборов и после них.

13 августа глава МВД Белоруссии Юрий Караев извинился перед «случайно пострадавшими» на протестах и взяла на себя ответственность за перегибы. Спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова заявила, что властям «не нужна драка».

После этих заявлений вечером в Минске впервые за последние дни акции протеста проходят без массовых задержаний.

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Комментарии (3)

Piter Pen
Вводил ЕС санкции в 2015 после выборов в Белоруссии, а затем почти все снял в 2016. Пока были санкции - Китай нарастил свое присутствие в Белоруссии, и Лукашенко еще и в России кредиты умудрился получить.
_Igor_
На мой взгляд, санкции в подобном формате есть исключительно демонстративное мероприятие. Как изменится жизнь людей после того как те кто их избивал и унижал не смогут сгонять, скажем, в Австию?
change_it
А не надо санкций. Все равно отменять придется, когда таракан к Януковичу улетит.
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