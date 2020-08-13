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13.08.2020 09:00
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В Петербурге «Мазда» сделала кульбит и снесла ограждение. Говорят, водитель объезжал кошку, но ей всё равно не повезло

Серию ДТП с перевёртышами, которых вчера в Петербурге и Ленобласти было как минимум пять, продолжил в ночь на 13 августа не только каршеринг на Дальневосточном проспекте, но и «Мазда» на улице Маршала Казакова.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Скриншот из&nbsp;<a class="author _" href="https://vk.com/public45087434" data-from-id="-45087434" data-post-id="-45087434_72881" data-post-click-type="post_owner_link">ЛСР ЖК Южная Акватория и Паруса группа дольщиков</a>&nbsp;/&nbsp;<a href="https://vk.com/public45087434" class="_">vk.com/public45087434</a>
Скриншот из ЛСР ЖК Южная Акватория и Паруса группа дольщиков / vk.com/public45087434

Водитель двигался со стороны залива, и возле перекрёстка с проспектом Героев перед ним на дорогу выбежала кошка, которую он стал объезжать, — эту версию обсуждают и в «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», и в «ЛСР ЖК Южная Акватория и Паруса группа дольщиков» «ВКонтакте». На видео в «ДТП и ЧП» то же самое говорит мужчина, выходящий из «Мазды». «Его занесло, влетел на большой скорости в ограждение. Несколько раз перевернулся в воздухе и приземлился, — пишут в «ДТП и ЧП». — Водитель был один, вышел через пару минут, с ним всё хорошо».

А вот с кошкой не очень. Она всё-таки попала под машину. Сергей в паблике дольщиков рассказывает, что после аварии с «Маздой» кошка «ещё ходила по дороге на четырёх ногах», но сразу после этого её «второй раз сбили, а если точнее, то медленно, но уверенно проехали по ней и передними и задними колёсами, после чего она уже ползала только на передних лапах и изредка извивалась». «Я хотел её взять в руки, но она начала шипеть, пыталась меня укусить и поцарапать. Убрал с дороги как мог, — добавляет Сергей. — Между припаркованных машин разместил, хотел как-то на газон её положить, но она уползла под машину». Виктор видел, как кошку убрали с дороги, а «через пару минут пришла женщина, вытащила её и ушла вместе с ней».

В «ДТП и ЧП» отмечают, что аварии здесь не редкость. «Видимо, на этом перекрёстке два раза в неделю, а то и больше перебегает кошка, — иронизирует Александр. — Будьте аккуратней, фоторобот кошки неизвестен, а вот машины, отдыхающие на крыше, постоянно лежат».

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Комментарии (4)

kukuruzza
от водителя к водителю издавна передается—если на дороге попадается кошка ,заяц,курица (они непредсказуемы вообще,в отличии от собак),а ты не можешь сманеврировать или тормознуть безопасно для себя,придется сбить,хоть и очень жалко...
xbgeneral
Зато хорошо видно что от заборов один вред.
Сергей Федоров
Причина всех аварий превышение скорости.
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