Серию ДТП с перевёртышами, которых вчера в Петербурге и Ленобласти было как минимум пять , продолжил в ночь на 13 августа не только каршеринг на Дальневосточном проспекте , но и «Мазда» на улице Маршала Казакова.

Водитель двигался со стороны залива, и возле перекрёстка с проспектом Героев перед ним на дорогу выбежала кошка, которую он стал объезжать, — эту версию обсуждают и в «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» , и в «ЛСР ЖК Южная Акватория и Паруса группа дольщиков» «ВКонтакте». На видео в «ДТП и ЧП» то же самое говорит мужчина, выходящий из «Мазды». «Его занесло, влетел на большой скорости в ограждение. Несколько раз перевернулся в воздухе и приземлился, — пишут в «ДТП и ЧП». — Водитель был один, вышел через пару минут, с ним всё хорошо».

А вот с кошкой не очень. Она всё-таки попала под машину. Сергей в паблике дольщиков рассказывает, что после аварии с «Маздой» кошка «ещё ходила по дороге на четырёх ногах», но сразу после этого её «второй раз сбили, а если точнее, то медленно, но уверенно проехали по ней и передними и задними колёсами, после чего она уже ползала только на передних лапах и изредка извивалась». «Я хотел её взять в руки, но она начала шипеть, пыталась меня укусить и поцарапать. Убрал с дороги как мог, — добавляет Сергей. — Между припаркованных машин разместил, хотел как-то на газон её положить, но она уползла под машину». Виктор видел, как кошку убрали с дороги, а «через пару минут пришла женщина, вытащила её и ушла вместе с ней».

В «ДТП и ЧП» отмечают, что аварии здесь не редкость. «Видимо, на этом перекрёстке два раза в неделю, а то и больше перебегает кошка, — иронизирует Александр. — Будьте аккуратней, фоторобот кошки неизвестен, а вот машины, отдыхающие на крыше, постоянно лежат».