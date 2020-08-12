Серию ДТП с перевёртышами 12 августа продолжили две аварии в Ленинградской области.

В посёлке Первомайское Выборгского района перевернулся автовоз, задев грузовик «Магнита». Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», автопоезд выезжал от магазина на шоссе, перегородив обе полосы. «Бетоновоз не успел затормозить, пытался уйти в сторону и перевернулся. Хорошо, что легковушек между ними не было. Водитель жив, но сам выбраться из кабины не мог, так как был зажат рулём. Спасателей вызвали. Досталось, хоть и не сильно, также двум машинам, которые были припаркованы около магазина», — пишут очевидцы.