На трассе «Сортавала» кувыркалась «Шкода», а в Первомайском опрокинулся бетоновоз, задев соседние машины
Серию ДТП с перевёртышами 12 августа продолжили две аварии в Ленинградской области.
В посёлке Первомайское Выборгского района перевернулся автовоз, задев грузовик «Магнита». Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», автопоезд выезжал от магазина на шоссе, перегородив обе полосы. «Бетоновоз не успел затормозить, пытался уйти в сторону и перевернулся. Хорошо, что легковушек между ними не было. Водитель жив, но сам выбраться из кабины не мог, так как был зажат рулём. Спасателей вызвали. Досталось, хоть и не сильно, также двум машинам, которые были припаркованы около магазина», — пишут очевидцы.
Второе ДТП случилось к северу от Петербурга. На 5-м километре автодороги «Сортавала» столкнулись «Шкода Октавия» и «Хёндэ Матрикс», рассказывают в «ДТП и ЧП». «Шкода» вылетела в кювет и, судя по повреждениям, перекувырнулась.
Ранее в Петербурге и Ленобласти произошли как минимум три ДТП с перевёртышами. Утром опрокидывались легковые машины. На Софийской улице таксист уложил «Шевроле Ланос», а в Тихвине фургон — вазовскую «шестёрку», в ней пострадали люди. Днём на Волхонском шоссе завалился большегруз.