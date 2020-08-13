Ещё два случая в Петербурге могли бы пополнить статистику ДТП с каршерингом, если бы она велась. А пока официальных данных о числе аварий с арендованными машинами нет, подобные инциденты просто в очередной раз подтверждают народное мнение о безалаберности пользователей сервиса.

В продолжение вчерашней серии перевёртышей 13 августа около 2 часов ночи на Дальневосточном проспекте опрокинулся на крышу автомобиль «Яндекс.Драйва», сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».