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13.08.2020 08:21
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Ночные ДТП с каршерингом в Петербурге: один на крыше, другой «убит» при повороте на ручнике

Ещё два случая в Петербурге могли бы пополнить статистику ДТП с каршерингом, если бы она велась. А пока официальных данных о числе аварий с арендованными машинами нет, подобные инциденты просто в очередной раз подтверждают народное мнение о безалаберности пользователей сервиса.

В продолжение вчерашней серии перевёртышей 13 августа около 2 часов ночи на Дальневосточном проспекте опрокинулся на крышу автомобиль «Яндекс.Драйва», сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

Второе ночное ДТП – на улице Кораблестроителей, в районе дома 39, точнее даже не на улице, а в проезде между детской спортивной ДЮСШ 2 и Гимназией 586. Оно ещё ярче отражает то самое общественное мнение. «Убит «Делимобиль». <…> Заходил на ручнике в поворот, но искусственная неровность, в просторечье — лежачий полицейский, не позволила красиво закончить маневр. Итог на фото», - рассказывают в «ДТП и ЧП».

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

Каршеринг возобновил работу после «коронавирусного» перерыва в Петербурге в конце июня, и ДТП пошли одно за другим начиная с первого дня. Хотя ГИБДД не предоставляет официальной статистики, в ведомстве признают проблему. В июле глава российской Госавтоинспекции Михаил Черников предложил запретить нарушителям ПДД пользоваться сервисом. По его словам, молодые водители часто полагают, что за рулём арендованной машины соблюдать правила «совсем не обязательно».

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Комментарии (4)

Danik
Да они просто без прав ездят. Слышал тут во дворе такое. Троица молодых людей. Едем. У тебя же прав нет? Зато аккаунт есть!
Alkaline
Явный прокол в техдизайне такого устройства, как ручной тормоз. Не должно быть возможности с ним ехать. Или он должен быть сильно выделяющимся в активированном состоянии.
zlopopik
Было же хорошее начинание, когда в период самоизоляции бедные каршеринговые машинки находились в отстойниках в ожидании лучшей доли. Теперь опять стоят на обочинах то тут то там...
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