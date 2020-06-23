Первый день работы каршеринга в Петербурге закончился ДТП. Водитель «Поло» поймал в бок инкассаторов
В ночь на понедельник, 22 июня, в Петербурге вновь заработали сервисы каршеринга, и уже в ночь на 23 июня в городе произошло серьезное ДТП с участием одной из их машин. Нескольким участникам потребовалась медицинская помощь.
На перекрестке проспекта Испытателей с проспектом Сизова столкнулись Volkswagen Polo каршерингового сервиса «Яндекс.Драйв» и инкассаторская машина. На кадрах с места ДТП видно, что как минимум двум участникам аварии потребовалась помощь медиков: одного мужчину, вероятно, из каршеринга, погрузили в скорую и одному из инкассаторов забинтовали голову.
Момент столкновения попал на камеру видеонаблюдения. На записи, опубликованной в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», видно, что водитель «Поло» сначала стоял на перекрестке на красный сигнал светофора, но затем, не дожидаясь зеленого, начал движение. В итоге он проехал половину перекрестка, а на второй получил удар в бок от инкассаторского минивэна. Обе машины отнесло к ограждению, при этом минивэн перевернулся через крышу и снова встал на колеса, а катящийся каршеринг едва не зацепил стоявший на светофоре автомобиль.
По словам очевидцев в «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», в каршеринге находились двое молодых людей с признаками опьянения.