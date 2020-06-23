В ночь на понедельник, 22 июня, в Петербурге вновь заработали сервисы каршеринга, и уже в ночь на 23 июня в городе произошло серьезное ДТП с участием одной из их машин. Нескольким участникам потребовалась медицинская помощь.



На перекрестке проспекта Испытателей с проспектом Сизова столкнулись Volkswagen Polo каршерингового сервиса «Яндекс.Драйв» и инкассаторская машина. На кадрах с места ДТП видно, что как минимум двум участникам аварии потребовалась помощь медиков: одного мужчину, вероятно, из каршеринга, погрузили в скорую и одному из инкассаторов забинтовали голову.