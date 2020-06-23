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23.06.2020 12:52
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Первый день работы каршеринга в Петербурге закончился ДТП. Водитель «Поло» поймал в бок инкассаторов

В ночь на понедельник, 22 июня, в Петербурге вновь заработали сервисы каршеринга, и уже в ночь на 23 июня в городе произошло серьезное ДТП с участием одной из их машин. Нескольким участникам потребовалась медицинская помощь.

На перекрестке проспекта Испытателей с проспектом Сизова столкнулись Volkswagen Polo каршерингового сервиса «Яндекс.Драйв» и инкассаторская машина. На кадрах с места ДТП видно, что как минимум двум участникам аварии потребовалась помощь медиков: одного мужчину, вероятно, из каршеринга, погрузили в скорую и одному из инкассаторов забинтовали голову.

Фото: Читатель «Фонтанки» Денис
Фото: Читатель «Фонтанки» Денис
Фото: Читатель «Фонтанки» Денис
Фото: Читатель «Фонтанки» Денис
Фото: Читатель «Фонтанки» Денис
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Скриншот видео из группы&nbsp;<a href="https://vk.com/wall-68471405_13390754" target="_blank" class="_">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Скриншот видео из группы&nbsp;<a href="https://vk.com/wall-68471405_13390754" target="_blank" class="_">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Скриншот видео из группы&nbsp;<a href="https://vk.com/wall-68471405_13390754" target="_blank" class="_">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Скриншот видео из группы&nbsp;<a href="https://vk.com/wall-68471405_13390754" target="_blank" class="_">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

Момент столкновения попал на камеру видеонаблюдения. На записи, опубликованной в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», видно, что водитель «Поло» сначала стоял на перекрестке на красный сигнал светофора, но затем, не дожидаясь зеленого, начал движение. В итоге он проехал половину перекрестка, а на второй получил удар в бок от инкассаторского минивэна. Обе машины отнесло к ограждению, при этом минивэн перевернулся через крышу и снова встал на колеса, а катящийся каршеринг едва не зацепил стоявший на светофоре автомобиль.

По словам очевидцев в «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», в каршеринге находились двое молодых людей с признаками опьянения.

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Комментарии (4)

Maalex
Дебилы обдолбанные, поехали на красный свет не соображая. Интересно одно-будут ли выплачивать каршерингу за машину и инкассаторам за минивэн ? Или опять этим скотам поможет моя выросшая страховка? Пара -тройка миллионов помогла бы понять как следует вести себя в обществе.
perrkele_sattana
Пора запретить запрещать!
krasnonosov
Предлагаю запретить автомобили, а так же ночные поездки и прогулки. Как было бы тихо на пустых, безлюдных улицах городов страны.
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