Каршеринг вернулся. Что поменялось?

В Петербурге с сегодняшнего дня возобновил работу каршеринг, запрещенный два месяца назад из-за коронавируса. Но свобода передвижения вернулась с оговорками, которых прежде не было.

автор фото Ладислав Карпов/ТАСС

Тысячи машин для аренды замерли под окнами петербуржцев 15 апреля там, где их настигла весть о новых ограничениях в 121-м постановлении за подписью Александра Беглова. Они печально пылились во дворах и на проспектах, пока в ночь на понедельник, 22 июня, им снова не дали разрешение двинуться в путь. Они вот-вот лишатся бесплатного проезда по ЗСД и уже без стоянки в Пулково и включенных в тариф километров.

Как сообщил в утреннем письме своим клиентам оператор «Яндекс.Драйв», их ждут изменения. Одного из главных конкурентных преимуществ компании — бесплатного проезда по ЗСД и другим платным трассам — больше не будет. С 1 июля за них надо платить.



«Шлагбаумы по-прежнему будут открываться сами, а вы — по-прежнему спокойно через них проезжать. Но спустя пару часов после завершения аренды спишется стоимость этого манёвра», — пояснили в компании.

Парковаться в аэропорту Пулково тоже пока нельзя. Такую возможность планируют снова включить только с 1 июля. Не вернулись и километры, включенные в тарифы почасовой аренды. Теперь километраж при аренде на часы и дни оплачивается отдельно.

«Так, вы платите не за возможность проехать 100 км или 200 км, которая вам часто не нужна, а за реальный пробег — обычно он меньше. А дальше посмотрим, может, вернем, как было», — заявили в «Яндекс.Драйве».

Еще один крупнейший оператор — «Делимобиль» — аэропорт не терял. А бесплатного проезда по ЗСД у него и так не было. Но клиенты в соцсетях пожаловались на рост цен — в среднем, по их подсчетам, на 1,5 рубля за минуту. Представители оператора объяснили ценообразование динамическим тарифом, который автоматически учитывает время простоя автомобиля, дорожные ситуации, время суток, активность поездок пользователя и так далее.



В YouDrive заявили, что поминутные тарифы остались у них прежними. Но для петербуржцев новым может оказаться суточный тариф.

«Мы запустили его во всех городах присутствия сервиса, однако на тот момент в Петербурге еще действовали ограничения на работу каршеринга. В тариф уже включены 100 км пробега, а стоимость каждого дополнительного километра оплачивается отдельно», — рассказали «Фонтанке» в компании.

Дополнительным бременем на операторов легла обязательная дезинфекция, которую в постановлении губернатора предписано регулярно проводить до передачи автомобилей новым клиентам. Компаниям пришлось дополнить список новыми расходами. Одни теперь предлагают возобновляемый запас масок и антисептиков в машине, другие отправили на дезинфекцию мобильные бригады.

Отдельная тема — сохранность автомобилей. Сейчас идет масштабная проверка состояния — машины в большинстве своем провели два месяца под боком у не всегда довольных таким соседством жителей. Некоторые операторы заставляли своими машинами целые улицы и дворы. Это вызвало праведный гнев местных, надолго лишившихся привычных мест для парковки, и привлекало вандалов. За время вынужденной стоянки были и ливни с градом, и ДТП.



«Каршеринговые машины, которые подолгу стоят на одном месте, привлекают к себе внимание в любом городе. Иногда такие автомобили могут мешать местным жителям. Кто-то обращается в службу поддержки с просьбой убрать машину из своего двора, а кто-то молча прокалывает колеса, — поделились в компании. — Сейчас каждая проходит тщательный осмотр техниками и только после этого выводится на линию».

В «Делимобиле» рассказали, что на время запрета попытались максимально использовать автопарк в близлежащих регионах, где сервис продолжал работать.

«Так как большинство автопарка было вывезено, какой-то особой криминальной ситуации мы не заметили. Все «делимобили» оснащены специальными компьютерами и системой слежения, которая позволяет в режиме реального времени определить состояние машины и все манипуляции с ней. Кроме того, мы проводим регулярный осмотр всего автопарка выездными сервисными бригадами», — рассказали в сервисе «Фонтанке».

«Машины требовали ухода, и мы продолжали регулярно обслуживать их даже во время вынужденной паузы в работе сервиса. Сейчас они полностью готовы к аренде», — уверили «Фонтанку» в «Яндекс.Драйве».

Как показывает опыт столицы, спрос на каршеринг восстанавливается молниеносно, несмотря на все запреты. За сутки после полного снятия ограничений на передвижения в Москве 9 июня он вернулся к докарантинному уровню.

«Перед запуском в Петербурге мы тестировали возобновление работы в Ленобласти. За неделю было зафиксировано увеличение длительности поездок на 22%, так как, по сути, каршеринг стал полноценной заменой личному автотранспорту, на котором ты свободно перемещаешься с соблюдением социальной дистанции. Поэтому мы оцениваем спрос как растущий, в связи с чем расширили наш автопарк в Петербурге и Ленобласти почти на 86%», — рассказали в «Делимобиле».

«Каршеринг в Петербурге работает в стандартном режиме меньше суток, поэтому сейчас сложно строить подобные прогнозы. Однако, учитывая московский опыт, мы надеемся, что спрос полностью восстановится уже в самое ближайшее время», — спрогнозировали в YouDrive.

Вероятно, уже в ближайшие дни возвращение каршеринга станет заметно и по сводке ДТП. Арендованные на короткий срок машины попадают в аварии в Петербурге в четыре раза чаще личных. Инциденты с их участием до запрета фиксировались почти каждую ночь. На каршеринге итальянец прыгал через Невку по частично разведённому Сампсониевскому мосту, на нём же пьяный водитель погубил на Невском чемпиона России по картингу. Водители каршеринга гибнут в ДТП с такси и маршрутками, как это было на Коломяжском, и играют в догонялки с полицией, которые заканчиваются столкновениями. За рулем в буквальном смысле может оказаться кто угодно — аккаунты сервисов на чужое имя умельцы продают в сети.



Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

