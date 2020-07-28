Два петербургских водителя не смогли удержаться на дороге, и в итоге их автомобили проводили ночь – один в заборе, другой среди обломков дорожного знака.

Традицию встречать или провожать день авариями с каршеринговым транспортом продолжает исключительно «петербургское» ДТП на фоне разведённых мостов и кораблей в Неве. На Английской набережной пользователь каршеринга устроил «пикник на обочине», пишет очевидец 28 июля в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Судя по всему, никто не пострадал.