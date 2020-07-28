Каршеринг устроил «пикник на обочине» с видом на Неву и разведённые мосты
Два петербургских водителя не смогли удержаться на дороге, и в итоге их автомобили проводили ночь – один в заборе, другой среди обломков дорожного знака.
Традицию встречать или провожать день авариями с каршеринговым транспортом продолжает исключительно «петербургское» ДТП на фоне разведённых мостов и кораблей в Неве. На Английской набережной пользователь каршеринга устроил «пикник на обочине», пишет очевидец 28 июля в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Судя по всему, никто не пострадал.
В Пушкине на перекрёстке Петербургское шоссе и улицы Хазова ВАЗ-2112 сбил опору дорожного знака, сообщают там же. В паблике «Пушкин - Царское Село | Павловск» уточняют, что «парень чудом жив остался». «Его подрезал грузовик, и скорее всего, выше положенного ехал», - добавляют в комментариях.