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28.07.2020 08:00
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Каршеринг устроил «пикник на обочине» с видом на Неву и разведённые мосты

Два петербургских водителя не смогли удержаться на дороге, и в итоге их автомобили проводили ночь – один в заборе, другой среди обломков дорожного знака.

Традицию встречать или провожать день авариями с каршеринговым транспортом продолжает исключительно «петербургское» ДТП на фоне разведённых мостов и кораблей в Неве. На Английской набережной пользователь каршеринга устроил «пикник на обочине», пишет очевидец 28 июля в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Судя по всему, никто не пострадал.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

В Пушкине на перекрёстке Петербургское шоссе и улицы Хазова ВАЗ-2112 сбил опору дорожного знака, сообщают там же. В паблике «Пушкин - Царское Село | Павловск» уточняют, что «парень чудом жив остался». «Его подрезал грузовик, и скорее всего, выше положенного ехал», - добавляют в комментариях.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

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Комментарии (1)

Olen
Это видимо непройденный тест на идиота.
Человек не может проехать прямо по абсолютно прямой дороге.
И конечно его подрезал низколетящий единорог, про педаль тормоза этот идиот наверное даже не знает.
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