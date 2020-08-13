Россия и штат Бразилии подписали меморандум о сотрудничестве в разработке вакцины. До Латинской Америки российская разработка доберется к концу 2021 года
Меморандум о взаимопонимании по разработке, тестированию и производству вакцины от COVID-19 подписали вечером 12 августа Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и правительство бразильского штата Парана. Об этом в Twitter сообщает российское посольство в Бразилии.
⚡️O Fundo de Investimentos Diretos da Rússia @rdif_press e o Governo da Paraná @ratinho_jr acabaram de assinar o Memorando de Entendimento sobre o desenvolvimento, testes e produção da #vacina contra #COVID19 - Embaixador Akopov participou também pic.twitter.com/0vLZ7dsPL9— Rússia no Brasil (@embaixadarussa) August 12, 2020
Переговоры велись с июля 2020 года, уточняет дипмиссия. Меморандум устанавливает общие условия сотрудничества. Они не означают, что Бразилия примет участие в 3-й фазе клинических испытаний вакцины «Гам-Ковид-Вак», международное торговое наименование SputnikV.
Бразилии еще ничего не известно об эффективности и безопасности российской вакцины, сообщало накануне национальное агентство по санитарному надзору страны ANVISA. Для тестов и исследований на территории Бразилии лекарственным препаратам необходима авторизация. Российская сторона с таким запросом пока не обращалась, уточняли чиновники.
Правительство штата Парана никак не осветило подписание с Россией меморандума. Информации о соглашении нет на официальном сайте и в официальных аккаунтах соцсетей.
В реализации намерений, прописанных в меморандуме, стороной выступит технологический институт штата Парана Tecpar. Он будет контролировать исследования и выпуск вакцины, если сотрудничество дойдет до практики. Глава Tecpar Хорхе Калладо сообщил местным СМИ, что российскую вакцину в Бразилии стоит ожидать не ранее второй половины 2021 года.
РФПИ называет меморандум «стратегическим соглашением», в рамках которого на базе фармпредприятий штата Парана создается производство вакцины и ее дистрибуция в Бразилии и других странах Латинской Америки. Результаты клинических исследований и технологические протоколы производства фонд пообещал предоставить бразильской стороне в ближайшее время.
Бразилия активно сотрудничает с другими странами в испытаниях и производстве вакцины. Несколько месяцев местные специалисты и добровольцы участвуют в масштабном исследовании препарата, созданного Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca, - он считается самым перспективным в настоящее время. Накануне вакцина AstraZeneca получила в Бразилии одобрение на тестирование группы 55-69 лет. Ранее считалось, что вакцину опасно исследовать на лицах старшего возраста. Российская вакцина, например, имеет ограничение 60 лет. На детях и пенсионерах ее не испытывали, и тестирование взрослых здоровых добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет выявляло значительное количество нежелательных явлений.
Ранее РФПИ, финансирующий производство вакцины Sputnik V, заявил о планах провести 3-ю фазу клинических испытаний в Бразилии, Саудовской Аравии, ОАЭ, Индии и Филиппинах. Всемирная организация здравоохранения не рекомендует запускать вакцину от COVID-19 в гражданский оборот до завершения 3-й фазы.
Министерство здравоохранения России анонсировало массовое производство вакцины Sputnik V и вакцинацию медиков и учителей.