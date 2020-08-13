Меморандум о взаимопонимании по разработке, тестированию и производству вакцины от COVID-19 подписали вечером 12 августа Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и правительство бразильского штата Парана. Об этом в Twitter сообщает российское посольство в Бразилии.

Переговоры велись с июля 2020 года, уточняет дипмиссия. Меморандум устанавливает общие условия сотрудничества. Они не означают, что Бразилия примет участие в 3-й фазе клинических испытаний вакцины «Гам-Ковид-Вак», международное торговое наименование SputnikV.

Бразилии еще ничего не известно об эффективности и безопасности российской вакцины, сообщало накануне национальное агентство по санитарному надзору страны ANVISA. Для тестов и исследований на территории Бразилии лекарственным препаратам необходима авторизация. Российская сторона с таким запросом пока не обращалась, уточняли чиновники.



Правительство штата Парана никак не осветило подписание с Россией меморандума. Информации о соглашении нет на официальном сайте и в официальных аккаунтах соцсетей.



В реализации намерений, прописанных в меморандуме, стороной выступит технологический институт штата Парана Tecpar. Он будет контролировать исследования и выпуск вакцины, если сотрудничество дойдет до практики. Глава Tecpar Хорхе Калладо сообщил местным СМИ, что российскую вакцину в Бразилии стоит ожидать не ранее второй половины 2021 года.



РФПИ называет меморандум «стратегическим соглашением», в рамках которого на базе фармпредприятий штата Парана создается производство вакцины и ее дистрибуция в Бразилии и других странах Латинской Америки. Результаты клинических исследований и технологические протоколы производства фонд пообещал предоставить бразильской стороне в ближайшее время.

