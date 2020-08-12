Избежать судимости за хулиганство жителю Стрельны помогла соковыжималка

Подозреваемого в хулиганской стрельбе жителя Стрельны отпустили из суда с наказом заплатить штраф в пять тысяч рублей. Учли подаренную детдому соковыжималку.



О решении 12 августа сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Уголовное дело по статье о хулиганстве было прекращено по просьбе дознавателя — Дмитрия Федюшина она предложила наказать судебным штрафом. Житель Стрельны набедокурил в начале этого лета на улице Нижняя Колония. Около девяти часов вечера он выстрелил в воздух из карабина «Вепрь», тем самым оказав «негативное психическое воздействие на граждан, находящихся в указанном общественном месте, своими действиями нарушив общественный порядок и проявив явное неуважение к обществу». Как писала «Фонтанка», поводом для стрельбы стала ссора с прохожим, который позже представился полиции как сотрудник гаража Мариинского театра. Дома у Федюшина также нашли винтовку марки «Гуд мастер Ремингтон 750», три ружья, пистолет «Оса» и три сотни патронов.

