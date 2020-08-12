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12.08.2020 16:52
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Избежать судимости за хулиганство жителю Стрельны помогла соковыжималка

Подозреваемого в хулиганской стрельбе жителя Стрельны отпустили из суда с наказом заплатить штраф в пять тысяч рублей. Учли подаренную детдому соковыжималку.

О решении 12 августа сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Уголовное дело по статье о хулиганстве было прекращено по просьбе дознавателя — Дмитрия Федюшина она предложила наказать судебным штрафом. Житель Стрельны набедокурил в начале этого лета на улице Нижняя Колония. Около девяти часов вечера он выстрелил в воздух из карабина «Вепрь», тем самым оказав «негативное психическое воздействие на граждан, находящихся в указанном общественном месте, своими действиями нарушив общественный порядок и проявив явное неуважение к обществу». Как писала «Фонтанка», поводом для стрельбы стала ссора с прохожим, который позже представился полиции как сотрудник гаража Мариинского театра. Дома у Федюшина также нашли винтовку марки «Гуд мастер Ремингтон 750», три ружья, пистолет «Оса» и три сотни патронов.

Федюшин полностью признал вину, раскаялся и подарил детскому дому в Кировском районе Петербурга соковыжималку за 8 тысяч рублей.

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Комментарии (2)

Vurgagain
Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире!
Страшно подумать, что можно простить человеку за современный компьютер, подаренный какой нибудь школе в Мухасранске...
260551481
Интересно сколько "подарил" обвиняемый дознавателю, "лицензионке" и прочим...
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