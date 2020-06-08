Ружье как последний довод в уличном конфликте. Поездка в Стрельну для сотрудника Мариинского театра закончилась полицией

Как стало известно «Фонтанке», ссора между 58-летним местным жителем и 31-летним мужчиной, который представился полиции как сотрудник гаража Мариинского театра, произошла около девяти часов вечера 7 июня на улице Нижняя Колония, 84. Ранее судимый житель Стрельны, желая, чтобы последнее слово осталось за ним, сбегал домой и принес ружье, из которого до приезда полиции успел сделать только один выстрел в воздух.

У жителя Стрельны после конфликта со стрельбой у автосервиса дома нашли целый арсенал.

Когда сотрудники Петродворцового ОМВД пришли с осмотром в дом стрелявшего, то нашли у него винтовку марки «Гуд мастер Ремингтон 750», винтовку «Вепрь-308 супер», а также три ружья, пистолет «Оса» и три сотни патронов.



Оружие и стрелявшего увезли в отдел полиции, где составили в отношении него протокол о «появлении в общественных местах в состоянии опьянения».



Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

