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08.06.2020 10:20
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Ружье как последний довод в уличном конфликте. Поездка в Стрельну для сотрудника Мариинского театра закончилась полицией

У жителя Стрельны после конфликта со стрельбой у автосервиса дома нашли целый арсенал.

Как стало известно «Фонтанке», ссора между 58-летним местным жителем и 31-летним мужчиной, который представился полиции как сотрудник гаража Мариинского театра, произошла около девяти часов вечера 7 июня на улице Нижняя Колония, 84. Ранее судимый житель Стрельны, желая, чтобы последнее слово осталось за ним, сбегал домой и принес ружье, из которого до приезда полиции успел сделать только один выстрел в воздух.

Когда сотрудники Петродворцового ОМВД пришли с осмотром в дом стрелявшего, то нашли у него винтовку марки «Гуд мастер Ремингтон 750», винтовку «Вепрь-308 супер», а также три ружья, пистолет «Оса» и три сотни патронов.

Оружие и стрелявшего увезли в отдел полиции, где составили в отношении него протокол о «появлении в общественных местах в состоянии опьянения».

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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