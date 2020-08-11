В Ливане зафиксировали рекордный прирост новых случаев COVID-19 после взрыва в Бейруте

По данным американского университета Джонса Хопкинса, всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 7,1 тысячи случаев заболевания COVID-19, умерли 87 человек.

Взрыв в ливанской столице ещё больше ухудшил эпидемиологическую ситуацию в стране. Как сообщает местное издание The Daily Star 11 августа, министерство здравоохранения зафиксировало рекордный прирост новых случаев COVID-19.

Как сообщалось ранее, ЧП в Бейруте произошло 4 августа. В городском порту взорвались почти три тысячи тонн конфискованной аммиачной селитры, которая хранилась на складе. Взрывоопасный груз доставили в ливанскую столицу шесть лет назад на судне под названием Rhosus, владельцем которого называют уроженца России.

Президент Ливана предположил, что за случившимся могли стоять внешние силы, а позже назвал причиной ЧП коррупцию. Правительство страны ушло / в отставку 10 августа.

Мощный взрыв унёс жизни 171 человека. Ещё несколько десятков людей до сих пор не найдены.