Число жертв взрыва в Бейруте достигло 171, несколько десятков людей до сих пор не нашли
Мощный взрыв в порту Бейрута унёс жизни 171 человека. Об увеличении числа погибших сообщил 11 августа министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан на встрече с представителем ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Риком Бреннаном, передаёт телеканал LBC.
Также министр отметил, что количество пропавших без вести колеблется от 30 до 40. Кроме того, около 1500 раненых нуждаются в особом лечении, а 120 пострадавших все еще находятся в реанимации.
Нагрузка на систему здравоохранения оказалась шоковой, учитывая вспышку COVID-19.
Взрыв в ливанской столице прогремел вечером 4 августа. В городе взорвалось 2700 тонн конфискованной аммиачной селитры, хранившейся на складе в порту. Взрывоопасный груз в Ливан доставили в сентябре 2014 года на судне под названием Rhosus, владельцем которого называют уроженца России. Президент Ливана предположил, что за взрывом могли стоять внешние силы, а также назвал причиной ЧП коррупцию. Правительство Ливана ушло в отставку 10 августа.