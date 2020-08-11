Российскую вакцину от коронавируса не только зарегистрировали, но и уже упаковали для отправки в регионы
Первые партии вакцины от коронавируса готовы к отправке в регионы, где свою дозу лекарства от Центра Гамалеи получат медики. В гражданский оборот она поступит не раньше нового года.
Первую в мире регистрацию вакцины 11 августа после президента Путина и министра Мурашко прокомментировал президент АФК «Система» Владимир Чирахов. На его площадке, заводе «Биннофарм» в Зеленограде, не считая сам Центр Гамалеи, вакцину будут производить. Чирахов отметил, что мощности позволяют производить до 1,5 млн доз вакцины в год, объемы планируется нарастить. «Первые партии вакцины уже готовы к отправке в регионы России», — добавил он.
Заместитель председателя российского правительства Татьяна Голикова отметила, что прививать медработников начнут в конце августа — начале сентября.
При этом в гражданский оборот лекарство поступит не раньше 1 января 2021 года.
Владимир Путин рассказал, что одной из тех, на ком вакцину испытывали, стала его дочь. Министр здравоохранения Михаил Мурашко добавил, что во время клинических испытаний серьезных побочных эффектов выявлено не было.
Почему исследования и разработки Центра Гамалеи в международном сообществе не воспринимают всерьез и какова судьба вакцины от Эболы, читайте в материале «Фонтанки».