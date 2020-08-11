Российскую вакцину от коронавируса не только зарегистрировали, но и уже упаковали для отправки в регионы

Первые партии вакцины от коронавируса готовы к отправке в регионы, где свою дозу лекарства от Центра Гамалеи получат медики. В гражданский оборот она поступит не раньше нового года.

Первую в мире регистрацию вакцины 11 августа после президента Путина и министра Мурашко прокомментировал президент АФК «Система» Владимир Чирахов. На его площадке, заводе «Биннофарм» в Зеленограде, не считая сам Центр Гамалеи, вакцину будут производить. Чирахов отметил, что мощности позволяют производить до 1,5 млн доз вакцины в год, объемы планируется нарастить. «Первые партии вакцины уже готовы к отправке в регионы России», — добавил он.