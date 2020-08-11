«У Светланы не было выбора». Доверенное лицо Тихановской объяснила, почему она уехала в Литву

В комментарии порталу Tut.by Ковалькова сообщила, что выезд в Литву организовали власти Белоруссии. «У Светланы не было выбора. Важно, что она на свободе и жива. Они уехали вместе с Марией Мороз. Однако в заложниках продолжает находиться часть команды Светланы», — говорится в комментарии.

Доверенное лицо кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Ольга Ковалькова 11 августа рассказала подробности её отъезда из страны. По ее словам, это позволило освободить задержанную накануне выборов начальника ее штаба Марию Мороз.

Доверенное лицо Тихановской также отметила, что сейчас важно «остановить кровопролитие». «Сейчас ситуация критическая, как бы нам всем ни было тяжело, нам нужно отказаться от насилия, мы должны защищать нашу победу легальными, ненасильственными способами. Сегодня мы будем проводить экстренные консультации и договариваться о совместных действиях», — сказала Ковалькова.



О том, что Тихановская находится в Литве, сообщил министр иностранных дел прибалтийской республики и заверил, что «она в безопасности». Накануне председатель КГБ Белоруссии Валерий Вакульчик заявил, что на главную соперницу Александра Лукашенко на президентских выборах готовилось покушение.



О том, что происходило в Белоруссии во вторую ночь после президентских выборов, читайте в материале «Фонтанки».

