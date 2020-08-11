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11.08.2020 10:55
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«У Светланы не было выбора». Доверенное лицо Тихановской объяснила, почему она уехала в Литву

Доверенное лицо кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Ольга Ковалькова 11 августа рассказала подробности её отъезда из страны. По ее словам, это позволило освободить задержанную накануне выборов начальника ее штаба Марию Мороз.

В комментарии порталу Tut.by Ковалькова сообщила, что выезд в Литву организовали власти Белоруссии. «У Светланы не было выбора. Важно, что она на свободе и жива. Они уехали вместе с Марией Мороз. Однако в заложниках продолжает находиться часть команды Светланы», — говорится в комментарии.

Доверенное лицо Тихановской также отметила, что сейчас важно «остановить кровопролитие». «Сейчас ситуация критическая, как бы нам всем ни было тяжело, нам нужно отказаться от насилия, мы должны защищать нашу победу легальными, ненасильственными способами. Сегодня мы будем проводить экстренные консультации и договариваться о совместных действиях», — сказала Ковалькова.

О том, что Тихановская находится в Литве, сообщил министр иностранных дел прибалтийской республики и заверил, что «она в безопасности». Накануне председатель КГБ Белоруссии Валерий Вакульчик заявил, что на главную соперницу Александра Лукашенко на президентских выборах готовилось покушение.

О том, что происходило в Белоруссии во вторую ночь после президентских выборов, читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (4)

BobCat2
Видимо не до конца понимала, что Лукашенко пойдет даже физическую расправу, ради сохранения власти... Лет сто назад в такие игры играли исключительно ставя на кон жизни. Сейчас, конечно, ставки стали ниже. Чем некоторые и пользуются.
Павел Михайлов
Как-то не удивлён, что она в Литву сбежала.
262124491
то есть власти выдворили. а теперь будет во всех сми - вот видете она сбежала на запад - делайте выводы.
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