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10.08.2020 20:23
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Финляндия может сделать тест на COVID-19 для приезжающих из-за границы обязательным

Министр внутренних дел Финляндии Мария Охисало 10 августа предложила тестировать на коронавирусную инфекцию прибывающих из других стран граждан, сообщает Yle.

«Мы можем скорректировать закон таким образом, чтобы в отдельных случаях предполагалось обязательное тестирование», - настаивает председатель партии «Зелёных» и глава МВД на совещании министров от своей партии.

При этом Охисало подчеркнула, что за решение вопроса отвечает министерство здравоохранения и социального обеспечения.

Такое заявление было сделано на фоне новости от Ведомства социального развития и здравоохранения THL о том, что два десятка финнов заразились коронавирусом на частном мероприятии в Эстонии. Большинство из них вернулись в Финляндию. С участниками связались, и большинство из них помещено на карантин.

С начала пандемии в Финляндии коронавирус выявили у 7 601 человека (+47 с 7 августа), смертью закончилась болезнь 333 (+2).

Для большинства россиян въезд в Суоми закрыт до 8 сентября.

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