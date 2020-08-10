Финляндия может сделать тест на COVID-19 для приезжающих из-за границы обязательным

Министр внутренних дел Финляндии Мария Охисало 10 августа предложила тестировать на коронавирусную инфекцию прибывающих из других стран граждан, сообщает Yle.

«Мы можем скорректировать закон таким образом, чтобы в отдельных случаях предполагалось обязательное тестирование», - настаивает председатель партии «Зелёных» и глава МВД на совещании министров от своей партии.

При этом Охисало подчеркнула, что за решение вопроса отвечает министерство здравоохранения и социального обеспечения.

Такое заявление было сделано на фоне новости от Ведомства социального развития и здравоохранения THL о том, что два десятка финнов заразились коронавирусом на частном мероприятии в Эстонии. Большинство из них вернулись в Финляндию. С участниками связались, и большинство из них помещено на карантин.