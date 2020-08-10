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10.08.2020 16:27
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Немного поломались и согласились. Россия и Кипр договорились по налоговому соглашению

Кипр принял условия России о повышении налога на проценты и дивиденды до 15%. Решение было озвучено по итогам переговоров с делегацией Республики Кипр, говорится на сайте Министерства финансов РФ 10 августа.

«Кипрская делегация полностью согласилась с условиями российской стороны. Мы парафировали проект протокола, который должен быть подписан в сентябре 2020 года», — подчеркнул глава российской делегации Алексей Оверчук.

По информации, размещенной на сайте ведомства, ратификация протокола должна состояться до конца 2020 года, вступить в силу он должен 1 января 2021 года.

В начале прошлой недели, после того как Кипр отказался принимать озвученные условия, Россия начала процедуру разрыва соглашения об избежании двойного налогообложения. Тогда, по данным пресс-службы Минфина, стороны не смогли прийти к соглашению. Однако в ходе переговоров ситуация изменилась.

«Так как сегодня состоялось парафирование протокола, мы останавливаем процесс денонсации соглашения. В ближайший месяц мы также планируем завершить переговоры с Люксембургом и Мальтой на тех же условиях, что мы предложили Кипру», — сообщил статс-секретарь — замминистра финансов Алексей Сазанов.

Идея обложить налогом в 15 % дивиденды, которые уходят офшорным акционерам российских компаний, была озвучена президентом Владимиром Путиным 25 марта. Правительства Мальты и Люксембурга пошли навстречу требованиям России по повышению налога на дивиденды и другие доходы. В Нидерландах письмо об увеличении налогов на российские деньги получили 5 августа, но ответа пока не дали.

Сейчас Россия все еще ждет ответ. Если Нидерланды согласятся вести переговоры, то им будут предложены те же условия, что и Республике Кипр, говорится на сайте ведомства.

По подсчетам «Фонтанки», среди компаний Петербурга и Ленобласти, которые опубликовали отчетность за прошлый год, владельцы на Кипре нашлись у 749 организаций, а их совокупная выручка достигает 1,95 трлн рублей по итогам 2019 года. При этом информацию о выплате дивидендов за рубеж общей суммой на 20,5 млрд рублей раскрыли всего 46 из них.

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