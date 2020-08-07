Мальта и Люксембург согласились с требованиями Кремля повысить до максимального налог на деньги из России

Замминистра финансов Алексей Сазанов в пятницу, 7 августа, заявил, что правительства Мальты и Люксембурга пошли навстречу требованиям России по повышению налога на дивиденды и другие доходы.



По инициативе президента Владимира Путина правительство РФ предложило правительствам стран, считающихся «налоговыми гаванями», повысить размер налога на дивиденды и проценты, приходящие к ним из России, до 15% — столько сейчас и у нас. Это было сделано для сокращения оттока капитала из страны.

«В отношении Мальты и Люксембурга — обе страны в целом согласились на предлагаемые российской стороной условия. Сейчас уже нет необходимости в денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения (СИДН) с Мальтой», — цитирует Сазанова ТАСС.