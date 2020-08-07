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07.08.2020 18:43
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Мальта и Люксембург согласились с требованиями Кремля повысить до максимального налог на деньги из России

Замминистра финансов Алексей Сазанов в пятницу, 7 августа, заявил, что правительства Мальты и Люксембурга пошли навстречу требованиям России по повышению налога на дивиденды и другие доходы.

По инициативе президента Владимира Путина правительство РФ предложило правительствам стран, считающихся «налоговыми гаванями», повысить размер налога на дивиденды и проценты, приходящие к ним из России, до 15% — столько сейчас и у нас. Это было сделано для сокращения оттока капитала из страны.

«В отношении Мальты и Люксембурга — обе страны в целом согласились на предлагаемые российской стороной условия. Сейчас уже нет необходимости в денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения (СИДН) с Мальтой», — цитирует Сазанова ТАСС.

Ранее аналогичные требования были предъявлены Кипру и Нидерландам. Первый уже заявил о несогласии с предложениями Москвы, и российское правительство начало процедуру денонсации договора об исключении двойного налогообложения. Правда, сейчас Минфин РФ заявил, что готов дать Кипру еще один шанс передумать. «Российская Федерация согласилась провести раунд переговоров с Республикой Кипр в Москве в Минфине России 10 и 11 августа. Коллегам из Кипра будет еще раз предложено согласиться на пересмотр ставок налога у источника в отношении процентов и дивидендов до уровня 15% с учетом отдельных изъятий в отношении институциональных инвестиций», — отметил Алексей Сазанов.

В Нидерландах письмо о повышении налогов на российские деньги получили еще 5 августа, но ответа пока не дали.

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Комментарии (2)

Swift_5e4d8a276f5e8
..... приехал Волож, с "российской компанией" Яндекс.
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