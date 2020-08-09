Сбившего женщину с ребенком в Колпино водителя нашли. Он ездил с пострадавшими в больницу
Водитель «Газели», который наехал на женщину и пятилетнюю девочку в Колпино, сразу же после столкновения вышел из машины и пытался помочь пострадавшим. В больницу их повез другой водитель, виновник поехал следом, погрузив в машину самокаты.
Видеозапись с моментом аварии оказалась в распоряжении «Фонтанки». На кадрах видно, как женщина с ребенком дисциплинированно переходят дорогу, держа в руках два самоката. Перед еще одной «зеброй» она останавливается, берет за руку ребенка, видимо, ждет, когда сменится сигнал светофора, и шагает вперед. В этот момент из-за поворота выворачивает «Газель», двигается автомобиль на маленькой скорости, но затормозить не успевает, девочка, женщина, оба самоката оказываются под колесами фургона. Что-то или кого-то он переезжает.
«Фонтанка.ру»
На записи видно, что женщина сама вылезла из-под машины, в этот момент рядом остановился легковой автомобиль, водитель помог вытащить девочку. Мужчина увез пострадавших в больницу, виновник аварии положил в кузов самокаты и направился следом.
Когда на место приехали сотрудники ГИБДД, они никого не застали и логично предположили, что мужчина скрылся. Однако позже он сам вернулся на перекресток и сдался на волю полицейских. Водителю 27 лет.