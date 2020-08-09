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09.08.2020 16:12
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Сбившего женщину с ребенком в Колпино водителя нашли. Он ездил с пострадавшими в больницу

Водитель «Газели», который наехал на женщину и пятилетнюю девочку в Колпино, сразу же после столкновения вышел из машины и пытался помочь пострадавшим. В больницу их повез другой водитель, виновник поехал следом, погрузив в машину самокаты.

Видеозапись с моментом аварии оказалась в распоряжении «Фонтанки». На кадрах видно, как женщина с ребенком дисциплинированно переходят дорогу, держа в руках два самоката. Перед еще одной «зеброй» она останавливается, берет за руку ребенка, видимо, ждет, когда сменится сигнал светофора, и шагает вперед. В этот момент из-за поворота выворачивает «Газель», двигается автомобиль на маленькой скорости, но затормозить не успевает, девочка, женщина, оба самоката оказываются под колесами фургона. Что-то или кого-то он переезжает.

«Фонтанка.ру»

На записи видно, что женщина сама вылезла из-под машины, в этот момент рядом остановился легковой автомобиль, водитель помог вытащить девочку. Мужчина увез пострадавших в больницу, виновник аварии положил в кузов самокаты и направился следом.

Когда на место приехали сотрудники ГИБДД, они никого не застали и логично предположили, что мужчина скрылся. Однако позже он сам вернулся на перекресток и сдался на волю полицейских. Водителю 27 лет.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (9)

Maria Usenko
У меня было: вызвала скорую и полицию, а сама повезла женщину на станцию скорой помощи, которая за углом была (к слову, на ней ни царапины не было, и по-хорошему она виновата была сама). Потом вместе с ней вернулась обратно, где уже были и скорая, и полиция. Получила штраф 1000 рублей за оставление места ДТП
aaignat
Водила упоротый что ли? Он права купил?
_Igor_
Жесть. Дай бог чтоб оказалось что это он самокат дважды переехал а не детёныша.
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