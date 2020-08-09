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09.08.2020 15:09
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В Колпино «Газель» на «зебре» сбила женщину и пятилетнего ребенка. Водитель скрылся

С тяжелыми травмами после столкновения с «Газелью» в больницу госпитализирован ребенок. Сопровождавшая его женщина также пострадала.

Об аварии сообщает региональное управление ГИБДД. Известно, что пешеходов сбили на улице Братьев Радченко у дома 3А. Произошло это в час дня 9 августа. 34-летняя женщина получила травмы средней степени тяжести, девочка в тяжелом состоянии. Обе пострадали на регулируемом пешеходном переходе. Водитель не стал выяснять, что с ними, и предпочел скрыться.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

Vasya11
Ставлю на чёрное, типа из серии "вам везёт Петрович", с просроченной, а то и вовсе без регистрации нелегал-гастер.
Nafanka
Дополните ассоциативный ряд: Газель, водитель сбил и скрылся, ......
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