В Колпино «Газель» на «зебре» сбила женщину и пятилетнего ребенка. Водитель скрылся

С тяжелыми травмами после столкновения с «Газелью» в больницу госпитализирован ребенок. Сопровождавшая его женщина также пострадала.



Об аварии сообщает региональное управление ГИБДД. Известно, что пешеходов сбили на улице Братьев Радченко у дома 3А. Произошло это в час дня 9 августа. 34-летняя женщина получила травмы средней степени тяжести, девочка в тяжелом состоянии. Обе пострадали на регулируемом пешеходном переходе. Водитель не стал выяснять, что с ними, и предпочел скрыться.

