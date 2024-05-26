Более 60 ножевых. В Самаре допрашивают молодого человека с пентаграммой на лбу по делу об убийстве юной девушки

17-летнюю девушку зарезал уроженец Самарской области в квартире своего брата. Он утверждает, что был в состоянии аффекта.

Доклад по делу об убийстве с особой жестокостью 26 мая потребовал глава СК Александр Бастрыкин. Подозреваемый был задержан накануне, а само преступление было совершено ночью 25 мая.

Подозреваемому 19 лет, он родом из Тольятти, в Самару приехал к брату. На теле девушки обнаружено более 60 ран, она скончалась на месте.

У подозреваемого на лбу вытатуирована пентаграмма. Он утверждает, что ни к каким сообществам или сектам отношения не имеет. В убийстве раскаивается и утвеждает, что у него не было умысла лишать девушку жизни, он якобы действовал с состянии аффекта.