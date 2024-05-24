Что готовит Петербургу отмена ипотечных льгот — разбираемся с застройщиком

Одна из самых обсуждаемых сейчас тем — отмена льготной ипотеки с 1 июля 2024. В Государственной думе обсуждают, как продлить программу — Владимир Путин дал соответствующее поручение. Ожидается, что льготы будут более адресные, точечные, но все равно они должны сохраниться. О том, каких перемен ожидают застройщики и как это может сказаться на покупателях, рассказывает Искандер Юсупов, заместитель генерального директора компании «Унистрой».

— Скажите, пожалуйста, как льготная ставка сказалась на девелоперах, на покупателях и в целом на рынке? Какой эффект льготных программ вы сейчас ощущаете?



— Если говорить о льготных программах в целом, они, безусловно, очень стимулировали рынок и поддерживали его в тяжелые периоды — мы это видим по продажам.



Первые программы льготной ипотеки начались во время COVID и продолжались, когда на рынке и в экономике в целом было неспокойно, а ключевая ставка росла. У нас есть статистика, согласно которой сейчас по базовым ставкам, без каких-либо мер стимулирования государством, проходит 1–1,5% сделок.



Когда ключевая ставка была 7,5%, а рыночная ипотека 9,5% — они мирно сосуществовали. А сейчас девелоперам приходится где-то стимулировать, субсидировать и за свой счёт дополнительно снижать ставку, чтобы сделать жилье доступнее.



Чего хотят девелоперы

— У государства уже нет того объема денег, чтобы поддерживать массовые льготы. Если они и будут, то более адресными и точечными. Каковы пожелания девелоперов?



— В своё время эти программы создавали, чтобы поддержать стройку. Но время изменилось, а стройка свои задачи где-то даже перевыполнила. Сейчас, наверное, нужно, в первую очередь, стимулировать демографию.



Нишевые программы существуют: дальневосточная ипотека, арктическая ипотека и IT-ипотека. Первые две привязаны больше к географии, а ИТ-ипотека закрывает вопрос только для соответствующих специалистов и работает до конца года. А вот семейной ипотеке дали зеленый свет с небольшими ужесточениями со второго полугодия — и поддерживать ее будут всерьез.



Конечно, девелоперы не хотели бы отключения программы поддержки. Я думаю, что основное пожелание было бы дифференцировать её. Либо делать ставки ниже в регионах, где жилье дороже, либо увеличить максимальную сумму кредита. Где-то, может быть, и четырех миллионов хватит, а где-то, как в Казани или Петербурге, нужно увеличивать до 7–9. Это стимулировало бы и покупателей, и застройщиков. Если девелопер видит снижение спроса, то строит меньше, и впоследствии это сказывается на всем объеме жилья.



— Сейчас существуют собственные финансовые инструменты и программы от застройщиков. В какой мере они могут выровнять спрос?



— С увеличением первоначального взноса, ужесточения условий по ипотеке с господдержкой мы видим довольно существенный рост доли рассрочек у девелоперов. Раньше эти программы существовали постольку поскольку, а сейчас получают более широкое распространение. В нашей компании доля рассрочек выросла с 7 до 12% и продолжит увеличиваться.



Рассрочка дает возможность купить квартиру, не имея полной стоимости. А девелопер получает деньги — пускай и не сразу. Но есть и неудобства: клиенту нужно за короткий срок закрыть большую сумму. Ипотека позволяет платить в течение 15–20 лет, рассрочку нужно погасить за несколько месяцев.



В Петербурге особенно развита рассрочка, когда финальный расчет наступает не в момент ввода дома в эксплуатацию, а через несколько лет. Есть еще более экзотические формы: например, наш жилищный накопительный кооператив. Его суть в том, что клиент вносит первоначальный взнос от 30 до 50%, фиксирует за собой треть или половину метров в квартире и гасит оставшееся в течение 5–7 лет. Чем это хорошо? Нет процентов, клиент не обязан подтверждать свой доход, даже не обязательно быть гражданином РФ. Но неоплаченные метры индексируются согласно рынку, и цена может вырасти.



Но с точки зрения бизнеса, с точки зрения эффективности эти программы не очень хороши. После ввода в эксплуатацию застройщик расскассирует деньги (выводит с эскроу-счетов — прим. ред.), а если он будет заигрывать с такими программами, то может ничего не получить — еще останется должен банку. Поэтому такие способы нужно использовать осторожно.



Эти программы отчасти могут компенсировать падение спроса, которое может наступить после первого июля, но не на 100%.



— Развивая собственные финансовые инструменты, девелоперы заходят на сторону банков. То есть это параллельные кредитные продукты, в которых вы конкурируете с банком для покупателя.



— По опыту близкого общения с банками, думаю, что мы не забираем у них хлеб — это все-таки небольшие объемы. Они были бы рады, если бы льготные программы продолжали существовать и разворачивались в сторону клиента. Для них это тоже бизнес. Где-то может быть менее выгодно, где-то более, но очевидно, что банки заинтересованы в ипотечном кредитовании.



Льготы на вторичку: в чем проблема?

— Сейчас развивается дискуссия о об ипотеке на вторичное жилье. В какой мере такое решение могло бы стимулировать и первичный рынок?



— Мы всегда говорим, что наш основной конкурент — это не другие девелоперы, а вторичка. Потому что у клиента зачастую выбор стоит между готовым жильем и строящимся. Впрочем, сейчас у девелоперов часто формируется портфель готового жилья — в том числе, с ремонтом. Здесь мы можем напрямую составить конкуренцию.



Но и ваше мнение, что вторичка стимулирует первичку, тоже верно. Мало у кого сейчас в кармане просто так лежит 7–8 миллионов, которые можно потратить на первоначальный взнос. Как правило, это либо наследство, либо человек очень хорошо зарабатывает, либо — в большинстве случаев — именно продажа вторичной недвижимости. И этот процесс стимулирует все льготные программы.



Почему эти вопросы не так охотно обсуждаются? Потому что запустить те же механизмы со вторичкой сложнее. Если это новостройка, то есть понятное юрлицо с ясной историей, 214-й закон достаточно четко загоняет компании в рамки. И у банков, и у ЦБ здесь меньше вопросов. Есть проектное финансирование, подрядчик, которого по факту одобряет банк, — риски минимальные.



У квартиры же на вторичном рынке может быть и 15–20 предыдущих собственников — отследить все нюансы достаточно сложно. Я думаю, именно этот момент осложняет запуск программ поддержки для вторички.



Отчасти я согласен с тем, что стимуляция ипотечных программ вторички может хорошо сказаться и на первичке. Почему этого изначально не сделали? Все-таки первоначальная цель ипотеки с господдержкой — помощь строительному сектору. На тот момент цены были не такими высокими, и задача была именно в том, чтобы стройка не «упала» во время ковида. А потом уже появился социальный аспект: поддержать потребителя, а не строителя.



Взгляд из Казани на петербургскую застройку

— Вы сейчас выходите на рынок Петербурга, где высокая конкуренция и свои особенности запуска девелоперских проектов. Скажите, пожалуйста, с какими трудностями вы сталкиваетесь в своих регионах присутствия? Когда вы анализировали рынок Петербурга, какие нюансы вы здесь выделили?



— В Петербурге действительно не так легко запустить проект. Высокая конкурентность, необходимо серьезное количество согласований, масса моментов, которые нужно учитывать. Наверное, из всех регионов, где мы работаем, этот самый сложный по выходу и с точки зрения сроков. Когда мы купили площадку, рассчитывали, как обычно, запустить проект где-то через полтора года. Получилось же так, что один комплекс стартовал через три года, а второй — через четыре.



У нас здесь два проекта: один мы запустили в прошлом году, а второй на финальной стадии. Это ЖК «Лисино»* в Курортном районе. Он достаточно масштабный, там под 400 тысяч квадратных метров жилья. Сейчас строится первая очередь из десяти домов на 40 тысяч м2 — одна десятая проекта. Работы там лет на 12 ещё.

