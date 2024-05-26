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    Отыгрались на гандболе. Болельщики «Зенита» нетривиально отметили чемпионство любимой команды и направили эйфорию «в нужное русло»

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    Объединение болельщиков «Зенита» «Ландскрона» решило нетривиально отметить чемпионство любимой футбольной команды — поддержкой одноименной гандбольной команды. Матч 26 мая тоже закончился победой.

    «Гандбольный "Зенит" будет биться за бронзовые медали! — говорилось в телеграм-канале «Ландскроны». — Надо направить эйфорию в нужное русло и вырвать эту бронзу!»

    Несколько сотен фанатов устроили вираж с флагами и кричалками в небольшом по сравнению со стадионом спортзале на Новоизмайловском проспекте, видео опубликовано в телеграм-канале «Ландскроны».

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    Получивший такую поддержку гандбольный «Зенит» обыграл «Пермских медведей» со счетом 41:34 (20:16) и завоевал бронзовые медали чемпионата России по гандболу среди мужских команд.

    Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»

    Фанаты футбольного клуба «Зенит» начали бойкотировать матчи Российской премьер-лиги и переключились на другие виды спорта после введения системы Fan ID. Первый массовый поход футбольных фанатов на гандбольный матч прошел под присмотром сотни бойцов Росгвардии.

    25 мая футбольный клуб «Зенит» в шестой раз подряд стал чемпионом страны, обыграв «Ростов». Фанаты, протестующие против Fan ID, этот матч бойкотировали.

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