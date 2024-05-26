Отыгрались на гандболе. Болельщики «Зенита» нетривиально отметили чемпионство любимой команды и направили эйфорию «в нужное русло»

Объединение болельщиков «Зенита» «Ландскрона» решило нетривиально отметить чемпионство любимой футбольной команды — поддержкой одноименной гандбольной команды. Матч 26 мая тоже закончился победой.

«Гандбольный "Зенит" будет биться за бронзовые медали! — говорилось в телеграм-канале «Ландскроны». — Надо направить эйфорию в нужное русло и вырвать эту бронзу!»

Несколько сотен фанатов устроили вираж с флагами и кричалками в небольшом по сравнению со стадионом спортзале на Новоизмайловском проспекте, видео опубликовано в телеграм-канале «Ландскроны».