Отыгрались на гандболе. Болельщики «Зенита» нетривиально отметили чемпионство любимой команды и направили эйфорию «в нужное русло»

Объединение болельщиков «Зенита» «Ландскрона» решило нетривиально отметить чемпионство любимой футбольной команды — поддержкой одноименной гандбольной команды. Матч 26 мая тоже закончился победой.
«Гандбольный "Зенит" будет биться за бронзовые медали! — говорилось в телеграм-канале «Ландскроны». — Надо направить эйфорию в нужное русло и вырвать эту бронзу!»
Несколько сотен фанатов устроили вираж с флагами и кричалками в небольшом по сравнению со стадионом спортзале на Новоизмайловском проспекте, видео опубликовано в телеграм-канале «Ландскроны».
Получивший такую поддержку гандбольный «Зенит» обыграл «Пермских медведей» со счетом 41:34 (20:16) и завоевал бронзовые медали чемпионата России по гандболу среди мужских команд.
Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»
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