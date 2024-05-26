В Челябинске вагнеровцы и гражданские схлестнулись в массовой драке со стрельбой

Массовая драка между военнослужащими из ЧВК «Вагнер» и гражданскими произошла в Челябинске накануне днем. Очевидцы сняли с балкона побоище, кадры расходятся по соцсетям.

На опубликованной 26 мая записи более десятка человек, кто-то уже лежит на земле. Кажется, перевес на стороне людей в форме. В какой-то момент на место подъезжают автомобили, из которых высыпается группа поддержки проигрывающей стороны. Молодые люди в черном наступают на людей в камуфляже и стреляют в воздух из травматического оружия. Последние в панике отступают.



Портал 74.RU сообщает, что массовый конфликт начался после того, как двое парней обстреляли участника СВО и его девушку. Пара возвращалась с мероприятия, когда два молодых человека начали стрелять по ним без причины. Лица и номера машин попали на видео, поэтому вагнеровец и его друзья быстро вышли на нападавших.



Военнослужащие «забили стрелку». Именно ее итоги были сняты случайными очевидцами с верхних этажей.



«Приехали, наказали. Убивать их никто не собирался, подчеркиваю, только наказать. Но бдительные родственники этих негодяев вызвали не полицию, а друзей своих. Те приехали с оружием, и уже боевым, — утверждает один из участников драки. — Наших парней этим не напугать, но всё же мы разбежались, и многие из нас пострадали ещё больше, я имею в виду огнестрельные и травматические ранения».

Приехавшая на место полиция доставила вагнеровцев в отдел, вооруженных же людей в черном не нашли. Участник СВО и его товарищи заявляют, что «просто так это не оставят».