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    В Челябинске вагнеровцы и гражданские схлестнулись в массовой драке со стрельбой

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    Массовая драка между военнослужащими из ЧВК «Вагнер» и гражданскими произошла в Челябинске накануне днем. Очевидцы сняли с балкона побоище, кадры расходятся по соцсетям.

    На опубликованной 26 мая записи более десятка человек, кто-то уже лежит на земле. Кажется, перевес на стороне людей в форме. В какой-то момент на место подъезжают автомобили, из которых высыпается группа поддержки проигрывающей стороны. Молодые люди в черном наступают на людей в камуфляже и стреляют в воздух из травматического оружия. Последние в панике отступают.

    ЧП | ДТП Челябинск

    Портал 74.RU сообщает, что массовый конфликт начался после того, как двое парней обстреляли участника СВО и его девушку. Пара возвращалась с мероприятия, когда два молодых человека начали стрелять по ним без причины. Лица и номера машин попали на видео, поэтому вагнеровец и его друзья быстро вышли на нападавших.

    Военнослужащие «забили стрелку». Именно ее итоги были сняты случайными очевидцами с верхних этажей.

    «Приехали, наказали. Убивать их никто не собирался, подчеркиваю, только наказать. Но бдительные родственники этих негодяев вызвали не полицию, а друзей своих. Те приехали с оружием, и уже боевым, — утверждает один из участников драки. — Наших парней этим не напугать, но всё же мы разбежались, и многие из нас пострадали ещё больше, я имею в виду огнестрельные и травматические ранения».

    Приехавшая на место полиция доставила вагнеровцев в отдел, вооруженных же людей в черном не нашли. Участник СВО и его товарищи заявляют, что «просто так это не оставят».

    В региональном ГУ МВД утверждают, что установили всех, кто принимал участие в драке. Издание отмечает, что в городе усилили патрулирование улиц, но это также связано с празднованиями последних звонков и выпускных.

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